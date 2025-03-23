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全中運／台南古蹟結合科技 全台好手交棒聖火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮。圖／114年全中運執委會提供

114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮，本屆聖火以光雕投影及雷射聚光的方式，引燃大會母火，雷射光影營造出穿越古今的氛圍，讓以古都著稱的台南，呈現出新舊融合意象。

此次全中運的標語「榮耀的起點，Start of Glory!」，象徵著年輕學子們邁向光榮的體育殿堂，體育署副署長房瑞文勉勵選手全力以赴，為青春寫下榮耀的篇章。

房瑞文表示，聖火引燃象徵著114全中運的啟動，一年一度的全中運為教育部每年重大體育賽事之一，今年共舉辦22個運動種類，計有22縣市約2萬1000多名隊職員參與，期望能提供中等學校學生最好的運動交流平台，也讓選手們都能夠透過競賽過程檢視過去一年累積的成果，無論結果勝敗，賽事的累積都將成為選手生涯中重要的養分。

房瑞文也指出，本屆承辦賽事的台南市以城市古蹟，結合LED及光雕科技，運用億載金城主體結構，創造出古代與現代的交錯的時光隧道感，並投射賽事ICON讓引燃典禮更具活潑化，也貼近中等學校學生的賽會性質；除主打科技手法引燃母火外，也邀請獲獎無數的台南市立忠孝國中舞獅隊以及台南十鼓擊樂團串聯活動，讓典禮融入文藝氛圍，也為聖火傳遞增添氣勢。

本屆聖火傳遞為全國首創，邀請各縣市運動績優選手作為聖火傳遞手，象徵著體育精神的傳承與發揚，由房瑞文及台南市長黃偉哲共同持火炬，交棒予聖火隊，宣告114年全中運聖火傳遞正式啟動；聖火傳遞路線自澎湖縣出發，接續至金門縣及連江縣等外島，回到台灣本島後，於3月31日起從臺南市以逆時鐘方向出發繞台一圈。

黃偉哲表示，114全中運不僅是中等學校學生體育交流的舞台，另一方面也能夠培養學生運動參與，讓學習不僅侷限在課程，更開拓學科以外的知能；特別值得一提的是，本屆開幕典禮以選手同樂的概念設計，讓亞太國際棒球訓練中心少棒主球場化身為精采絕倫的運動派對，誠摯歡迎民眾一同進場跟選手們一起享受一年一度的全中運。

114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮，台南市市長黃偉哲致詞。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮，台南市市長黃偉哲致詞。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮，體育署副署長房瑞文致詞。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮，體育署副署長房瑞文致詞。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮。圖／114年全中運執委會提供
114年全國中等學校運動會昨晚在台南市億載金城舉行聖火引燃典禮。圖／114年全中運執委會提供

全中運 聖火 體育署

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