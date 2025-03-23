網球／吳芳嫺攜手陸搭檔 直落2挺進邁阿密網賽16強

台灣網球好手吳芳嫺與中國大陸搭檔蔣欣玗今天在邁阿密網賽女雙首輪，以直落2扳倒上一站印地安泉網賽冠軍組合、美國的穆罕默德與荷蘭的舒由絲，挺進16強，這也是吳芳嫺在這項賽事首勝。

邁阿密網賽和上一站的印地安泉網賽，被稱為北美「陽光雙賽」，也是國際女子網球協會（WTA）千分等級大賽。

吳芳嫺與蔣欣玗自開季以來，3度闖進決賽、拿下2冠，這次在邁阿密網賽女雙首輪遭遇到剛在印地安泉網賽聯手捧冠的美國的穆罕默德（Asia Muhammad）與荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）。

吳芳嫺與蔣欣玗儘管開賽發球局就失守，以0比2落後，但隨後兩人展開反擊，連續攻破對手發球局，一口氣連拿5局，並以6比3搶下首盤。

雙方次盤歷經前半段互破後，吳芳嫺與蔣欣玗化解第10局對手3個盤末點，在度過危機後，兩人更是把握機會展開攻勢，並以7比5贏得勝利，也擺脫過去2站一輪遊的陰霾。

吳芳嫺在贏得個人在邁阿密網賽首勝後，接下來將繼續攜手蔣欣玗，下一戰將與美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）與皮古拉（Jessica Pegula）爭奪8強入場券。