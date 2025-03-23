瑞士羽賽／錯過局末點 林俊易止步4強衛冕夢碎

我國羽球好手共有3組人馬闖進瑞士公開賽最終4強，包括男單尋求衛冕的「左手重砲」林俊易，可惜台灣時間今天凌晨3組台將都在錯過局末點機會下落馬，止步4強，林俊易也沒能挑戰本季首冠。

林俊易去年瑞士公開賽決賽和「一哥」周天成上演內戰，演出3局逆轉勝，迎接2024年第一座金盃，今年以衛冕軍身份出擊，一路闖關4強，今天凌晨和列第5種子的中國大陸翁泓陽交手，同是左手持拍的兩人第一局就打得膠著，林俊易17：20落後下連拿4分，可惜瓦解翁泓陽3個局點後的自己唯一局點機會也沒能把握，讓翁泓陽以23：21先下一城。

第二局比分仍拉鋸，15：15前兩人10度平手、5度交換領先，但翁泓陽先連拿3分擴大優勢，18：16下又是連下3球，最終以21：16帶走第4次交手的第3勝，將和首輪拍下周天成的法國小波波夫（Christo Popov）爭冠。

率先登場的雙胞胎兄弟李芳任／李芳至，和印尼馬丁（Daniel Marthin）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）進行生涯第3度交手，雙胞胎第二局錯過4個局點機會，沒能將戰線延長，以17：21、24：26止步4強。

最後登場的混雙劉廣珩／鄭宇倢首度闖進巡迴賽4強，面對中國大陸朱翊軍／張馳，兩局都打到「丟士」，第一局先取得20：19優勢但遭對手以23：21逆轉，第二局寶島組合更是在20：14絕對領先下被「定桿」，讓大陸組合打出8：0的瘋狂攻勢，反以22：20帶走決賽門票。