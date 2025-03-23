聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士羽賽／雙胞兄弟李芳任、李芳至止步4強

中央社／ 台北23日電
台灣羽球雙胞胎兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）。圖／聯合報系資料照片
台灣羽球雙胞胎兄弟檔李芳任（前）、李芳至（後）。圖／聯合報系資料照片

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，台灣雙胞胎男雙組合李芳任、李芳至，今天在4強對上印尼組合馬辛、菲克利，鏖戰了58分鐘仍以17比21、24比26落敗，無緣冠軍賽門票。

男雙世界排名第21的李芳任、李芳至，賽前生涯對上世界排名第15的印尼組合馬辛（Daniel Marthin）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）苦吞2連敗。

今天雙方再度交手，近況不錯的李芳任、李芳至首局一路和對手拉鋸，甚至一度以15比13領先，只可惜接下來發生太多前3拍的失誤，讓對手連拿5分逆轉戰局。

第2局兩邊戰況依舊膠著，開賽之初李芳任、李芳至雖以5比1短暫領先，但隨後就被追上，接下來領先幅度最多都不超過2分。

李芳任、李芳至先以20比19取得局末點，不幸被對手追平，比賽尾聲台灣組合共出現4次局末點都沒能拿下延長戰線。

雙方24比24平手時，接下來這1分雙方共來回打了127拍，到最後場上4個人幾乎都沒力，結果台灣組合回球失誤，讓馬辛、菲克利取得第2個賽末點後順利收下比賽。

教練陳宏麟在接受中央社訪問時表示，這是一場很精彩的比賽，李芳任、李芳至學到很多經驗，但關鍵時刻處理球這方面還是對手好一點，幾個關鍵分沒拿到就差很多了。

羽球

延伸閱讀

瑞士羽賽／林俊易拍退泰國奧運銀牌 挑戰男單衛冕差2勝

瑞士羽賽／擊敗第2種子 雙胞胎李芳任、李芳至晉男雙4強

瑞士羽球賽／拍下世錦賽銅牌 李哲輝、楊博軒晉16強

台南參加北美海鮮博覽會 主推虱目魚估接單3600件

相關新聞

瑞士羽賽／林俊易挺進4強

我國羽球「左手重砲」林俊易昨天凌晨在世界羽聯超級三百賽瑞士公開賽，於男單八強賽遭遇世界排名第五名的去年巴黎奧運銀牌得主、...

瑞士羽賽／雙胞兄弟李芳任、李芳至止步4強

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，台灣雙胞胎男雙組合李芳任、李芳至，今天在4強對上印尼組合馬辛、菲克利，鏖戰了58分鐘仍...

舉重／郭婞淳超過半年沒比賽 原民運摘金自稱很緊張

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在高雄舉行的原住民運動會舉重項目登場，她小試身手以抓舉85公斤、挺舉105公斤、總和190公斤...

路跑／馬祖北竿硬地超馬 法國台大碩士生林小安50K封王

有最硬賽道之稱的馬祖北竿硬地超級馬拉松，50K冠軍出爐。首度參賽的法國籍桌球好手、台大碩士生林小安大幅優勢封王，而來自豐...

歐都納無痕山林邁入第15屆 全台4大主場萬人同步登山 

歐都納無痕山林活動今年規模再度升級，影響力突破新高，吸引了超過50萬人線上響應無痕山林七大守則，今天活動更首次跨足花蓮東...

拳擊／美國前世界重量級拳王佛爾曼辭世 享壽76歲

美國前世界重量級拳王佛爾曼（George Foreman）家屬透過聲明宣布，佛爾曼今天與世長辭，享壽76歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。