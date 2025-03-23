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瑞士羽賽／林俊易挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
我國男單好手「左手重砲」林俊易。 歐新社
我國男單好手「左手重砲」林俊易。 歐新社

我國羽球「左手重砲」林俊易昨天凌晨在世界羽聯超級三百賽瑞士公開賽，於男單八強賽遭遇世界排名第五名的去年巴黎奧運銀牌得主、泰國一哥昆拉武特，儘管過去對戰屈居劣勢，但林俊易首局先是逆轉拿下，第二局更是一路領先，最終以廿一比十六、廿一比十五勝出，晉級四強。

男單世界排名第十一名的林俊易近期狀況火熱，先是月初的奧爾良公開賽打進到決賽，前一站全英公開賽更在首輪拍退前球王安賽龍，本周他則是轉戰瑞士公開賽挑戰男單衛冕，去年他在瑞士公開賽男單決賽擊敗我國一哥周天成，成為賽史第三位奪下男單冠軍的台灣選手。

而今年以衛冕者重返瑞士公開賽，林俊易在前兩輪賽事都遭遇台灣選手上演內戰，最終他連退戚又仁、蘇力揚，昨天凌晨的八強賽，他則碰上生涯前四度對戰吞下三敗的昆拉武特。

儘管首局前段昆拉武特一度以十一比六領先進入技術暫停，不過下半局林俊易重新調整步調後，靠著精采的前後吊球讓昆拉武特疲於奔命，並抓住機會反擊一口氣連得八分逆轉戰局，首局也以廿一比十六逆轉拿下。

落後的昆拉武特在第二局卻自亂陣腳，開局後接連的失誤，讓林俊易開局取得九比一的領先優勢，並且在一路領先的情況下以廿一比十五拿下勝利。

林俊易今天凌晨的四強賽，將對上世界排名第十七名的大陸好手翁泓陽，雙方過去三度交手林俊易僅拿過一勝。

巴黎奧運 林俊易 泰國 瑞士

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