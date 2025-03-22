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舉重／郭婞淳超過半年沒比賽 原民運摘金自稱很緊張

中央社／ 台北22日電
台灣「舉重女神」郭婞淳今天在高雄舉行的原住民運動會舉重項目登場。 聯合報系資料照
台灣「舉重女神」郭婞淳今天在高雄舉行的原住民運動會舉重項目登場。 聯合報系資料照

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在高雄舉行的原住民運動會舉重項目登場，她小試身手以抓舉85公斤、挺舉105公斤、總和190公斤摘金，她笑說：「半年沒比賽了，還是會緊張。」

全國原住民運動會昨天開幕，郭婞淳今天在舉重女子59公斤級代表台東縣登場，已超過半年沒比賽的她，教練刻意讓她6次試舉全上，達到以賽代訓的目標。

去年巴黎奧運郭婞淳帶著渾身傷勢還是奮力摘銅，從那之後就持續休息養傷。

郭婞淳在接受中央社記者訪問時表示，因為很久沒比賽了，所以還蠻有新鮮感的，甚在賽前做操熱身時都還會有點緊張。

郭婞淳說，因為身體還在恢復的狀態，所以這場比賽就當作一個過程的小測試，以結果來說算是相當不錯，「而且沒想到有這麼多人來看我比賽，還蠻開心的。」

教練林敬能則提到，從去年奧運之後都在做一些調整和移地訓練，所以就挑這場比賽出來練習一下，這個成績還可以接受，「今年主要還是讓婞淳身體不要再受傷，並且和目前傷勢共存，現在大概已經好了8成左右。」

舉重 郭婞淳

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