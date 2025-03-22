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PLG／孫振、NANA為富邦勇士開球 賽前Battle嗨翻全場

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北富邦勇士邀請到巴黎奧運霹靂舞國手孫振以及Bboy NANA林李納進行賽前Battle與開球。記者劉肇育／攝影
台北富邦勇士邀請到巴黎奧運霹靂舞國手孫振以及Bboy NANA林李納進行賽前Battle與開球。記者劉肇育／攝影

PLG台北富邦勇士隊今天在主場迎戰桃猿璞園領航猿隊，並邀請到巴黎奧運霹靂舞國手孫振以及Bboy NANA林李納進行開球，兩人也在賽前進行Battle，炒熱和平籃球館氣氛，其中NANA過去就曾受邀為攻城獅隊進行表演，至於孫振則是首度在籃球場進行開球，不過他也表示很開心能將霹靂舞帶進籃球場。

去年成為我國史上首位站上奧運舞台霹靂舞選手的孫振，在巴黎奧運結束後活動邀約不斷，而身為台灣大哥大運動家族一員的他，也在今天受邀與年僅9歲的Bboy NANA在賽前進行Battle，並為賽事開球。

孫振透露，儘管過去曾到過棒球場開球，但這卻是他第一次受邀為籃球賽開球，也很開心能夠將霹靂舞帶進籃球場，從去年就行程滿檔的他也透露，今年幾乎每個月都會有一場比賽，包括目前已經取得世界運動會的參賽門票，另外世錦賽與全運會也將是他積極備戰的目標。

至於NANA過去曾受邀為攻城獅表演，平時自己也會跟同學一起去打籃球，不過這是第一次受邀為籃球賽事開球；而明天富邦勇士也將邀請到體操好手「世界貓王」唐嘉鴻為比賽開球。

孫振 籃球 霹靂舞

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