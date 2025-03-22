路跑／馬祖北竿硬地超馬 法國台大碩士生林小安50K封王

有最硬賽道之稱的馬祖北竿硬地超級馬拉松，50K冠軍出爐。首度參賽的法國籍桌球好手、台大碩士生林小安大幅優勢封王，而來自豐原慢跑的鄭秀如封后，送給自己今天最佳的生日禮物。

馬祖北竿硬地超馬明年將舉辦第十年，今年第九屆吸引超過1200人參賽，實際參賽人數九成，不少人攜家帶眷來到北竿，體驗獨特的賽事氛圍。

男子組由法國跑者林小安率先抵達終點，成績4小時06分52秒，直逼大會紀錄4小時05分。賽後林小安說，「跑到第四圈腳沒力了，尤其是最後的長上坡真的很硬，即使最後下坡想加速，也無法打破紀錄了。」儘管如此，林小安還是很享受跑步過程。

林小安用流利的中文受訪表示，最初來台灣工作，喜歡台灣的一切，目前在台大念碩士班，也想把中文學好。他說自己喜歡桌球，享受桌球的技術和與對手的較量，至於跑步，「有些人覺得跑步很無聊，但我覺得跑步很紓壓。」

這是林小安第二次來到馬祖。他回憶，2023年他到南竿跑馬拉松，當時也和「市民王者」李智群同台，最後李智群第二名、他第三名。這次是他第二次來馬祖、第一次到北竿，「這裡真的很美。」

多次參加馬祖北竿硬地超馬的李智群賽後透露，由於上周增加了一個50K越野跑，本周再挑戰北竿硬地超馬，「腿還很痠，但就調整心態，以享受過程為主。」最終李智群跑出4小時18分01秒，拿下第二名，「來了很多年，每次都感受到在地民眾的熱情，有種回家的感覺。」

昨天拿下休閒組3K冠軍的宋子銘，今天拿下50K第三名。宋子銘說，策略就是跟著李智群教練的背影跑，「北竿硬地超馬的氣氛太好，每年必來，已經連來五年了。」

50K女子組，由台中跑者鄭秀如首度參賽就封后，也是唯一跑進6小時內的女跑者。鄭秀如說，因為自己生日在3月22日，想選一場馬拉松來「慶生」，剛好北竿硬地超馬就在3月22日，「要選就選最硬的」，最後以5小時55分06秒摘下后冠，「這個生日太難忘了。」

鄭秀如說，十年前因為想減肥開始跑步，「不過發現，沒變瘦，倒是可以吃很多好吃的東西，還能認識很多好朋友。」

25K組超半馬男子組前三名是朱致錦、張元碩、陳威宇，女子組前三名是蔡涵琦、黃蓓逸、王欣。12.5K挑戰組男子組前三名為吳智凱、張竹佑、魏繹倫，女子組前三名為黃暐琇、鄭文雯、謝雅如。壁山挑戰組5K男子組前三名陳永錚、謝睿峻、王俊力，女子組前三名劉素雅、薛惠禎、陳玉嬌。其中劉素雅也是昨天3K休閒組的女子組冠軍。

連江縣交旅局局長陳如嵐說，縣長王忠銘已經確認，明年第十屆的北竿硬地超馬將在3月21日舉行；第十屆經典賽事，將擴大舉辦。大會也希望參加多屆賽事的跑者都能回到北竿，一起慶祝。