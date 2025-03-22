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歐都納無痕山林邁入第15屆 全台4大主場萬人同步登山 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
來自北中南東四大主場的萬名參與者在貴賓與志工的帶領下，齊心協力展開綠色登山行程。圖／大會提供
來自北中南東四大主場的萬名參與者在貴賓與志工的帶領下，齊心協力展開綠色登山行程。圖／大會提供

歐都納無痕山林活動今年規模再度升級，影響力突破新高，吸引了超過50萬人線上響應無痕山林七大守則，今天活動更首次跨足花蓮東部，除了台北、彰化、高雄、花蓮四大主場之外，還有21條精心規劃的同登場次，全台總共25條路線，超過萬人同步登山。

今年的無痕山林活動吸引了超過50萬人線上響應，共同支持「無痕山林」理念，從登山步伐到日常生活，大家積極實踐「不丟垃圾、不破壞、不驚擾」等七大守則，為未來的環保行動奠定了堅實基礎。活動中的50排字儀式成為本次活動最震撼的時刻，現場也邀請到產官學各界代表到場支持，所有參與者共同完成攜手排出「50」字樣，這一刻不僅是象徵歐都納過去50年來持續對環境永續的承諾，更是見證了大眾對未來世代的責任。

今年活動不僅規模擴大，更融入創新元素，讓每位參與者都能感受到全新體驗，歐都納特別採用歐都納「以終為始」單一材質概念所設計的活動排汗衫，不僅注重舒適與實用，更強調可回收與永續性，從設計、布料、輔料都採用可回收單一材質製成，當這些衣物不再使用時，可以將它們投入全台各大歐都納門市的回收循環箱，經過再製成為全新的再生服飾，實現「從衣物到衣物」的再生循環。

高人氣的丁小羽、雪羊和柯柯等登山KOL們擔任本次活動的領走大使，同時也穿著這次活動的排汗衫，帶領粉絲共同參與自主淨山活動，展現他們對山林的熱情，親身實踐無痕山林的理念。除了淨山活動外，路線上還規劃了拍照集點活動，讓大家與大自然零距離接觸。

此外，現場還有不插電樂團演出，帶來純粹自然的音樂體驗，還有彩繪體驗區、綠色市集等多項豐富的現場活動，讓參與者在活動過程中不僅享受登山樂趣，還能與自然互動，體驗環保的價值。活動期間，北中南東四大主場總共回收了45公斤的垃圾，這不僅體現了大家對環保的共同努力，也實踐了無痕山林的理念，為保護大自然貢獻了實際行動。

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