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瑞士羽賽／林俊易拍退泰國奧運銀牌 挑戰男單衛冕差2勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男單好手「左手重砲」林俊易。 歐新社
我國男單好手「左手重砲」林俊易。 歐新社

BWF超級300的瑞士羽球公開賽昨天晚間至今天凌晨展開8強賽事，我國男單好手「左手重砲」林俊易凌晨遭遇去年巴黎奧運奪下銀牌的「泰國一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：16、21：15勝出，挺進到4強賽，並將與中國大陸好手翁泓陽爭奪決賽門票。

世界排名第11名的林俊易，本月初才在法國奧爾良公開賽闖進到決賽，只可惜最終以第二名成績作收，上周的全英公開賽更是在首輪擊敗前球王安賽龍，雖然第二輪不敵日本選手西本拳太，但也展現個人近期的好狀態。

本周林俊易則是轉戰瑞士公開賽挑戰男單衛冕，並在前兩輪都對上台灣選手上演內戰，最終他分別擊敗戚又仁、蘇力揚，成為唯一闖進到男單8強賽的台灣球員。

而今天凌晨登場的8強賽，林俊易則是碰上男單世界排名第5名，且去年在巴黎奧運奪下銀牌的昆拉武特，雙方生涯前4度對戰林俊易僅拿下1勝，不過雙方今天再度碰頭，林俊易在首局前段雖然屈居下風，但在下半局他打出一波7：0的攻勢逆轉戰局，儘管昆拉武特一度追到僅剩1分差距，但林俊易仍是頂住壓力以21：16先下一城。

第二局林俊易乘勝追擊，開局就打出6：0攻勢，並以11：6領先進入技術暫停，儘管下半局昆拉武特嘗試追分，但林俊易也未給對手任何超前機會，在一路領先下以21：15勝出，搶下4強賽門票，距離衛冕僅差最後2勝。

而林俊易四強賽對手將是世界排名第17名的翁泓陽，雙方生涯前3度交手由翁泓陽取得2勝1敗的優勢，賽事預計在明天凌晨登場，至於闖進到四強賽的還包括我國男雙組合李芳至／李芳任以及混雙組合鄭宇倢／劉廣珩。

安賽龍 昆拉武特 林俊易

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