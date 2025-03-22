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邁阿密網賽／對戰西西帕斯先拿首盤 曾俊欣可惜遭逆轉
我國「夜市球王」曾俊欣今天凌晨在邁阿密網賽男單64強賽，遭遇希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在首盤先以6：4拿下後，接下來兩盤卻遭到逆轉，以6：4、5：7、3：6敗下陣來，無緣挺進第32強。
曾俊欣本周轉戰ATP 1000等級的邁阿密公開賽，並在首輪擊敗排名第72名義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci）後，收下生涯在此賽事的首勝，也追平個人在ATP千分級賽事的最佳成績。
今天的第二輪賽事曾俊欣隨即遭遇世界名將的挑戰，面對世界排名第10名的希臘一哥西西帕斯，曾俊欣首盤率先出擊，在第7局就率先破發得手，6：4先下一城。
不過接下來兩盤西西帕斯也展開反撲，在第二盤曾俊欣率先破發後，第4、12局兩度回敬破發，以7：5扳平戰局，決勝盤西西帕斯也未再給曾俊欣破發機會，最終西西帕斯就以6：3拿下32強賽門票，以及生涯首度對戰的勝利，曾俊欣雖然無緣更進一步，但仍追平個人在ATP千分賽的最佳成績。
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