羽球／BWF瑞士公開賽 雙胞胎李芳任、李芳至晉4強

中央社／ 台北21日電
男雙「雙胞胎組合」李芳至（左）、李芳任。圖／聯合報系資料照片
男雙「雙胞胎組合」李芳至（左）、李芳任。圖／聯合報系資料照片

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，今天進行8強賽事，台灣男雙「雙胞胎組合」李芳任、李芳至，以21比19、14比21、21比13擊敗大會第2種子印尼組合古塔馬、伊斯法哈尼，挺進4強。

男雙世界排名第21名的台灣雙胞胎組合李芳任、李芳至，今天是生涯第2次對壘世界第7的古塔馬（SabarKaryaman Gutama）、伊斯法哈尼（Moh Reza PahleviIsfahani），順利完成2連勝。

首局開打後，李芳任、李芳至和對手古塔馬、伊斯法哈尼廝殺的相當激烈，雙方10比10的時候，台灣組合拉出一波8比3的攻勢奠定勝基。

第2局開打後，李芳任、李芳至主動失誤過多，很快就被拉開比數，以14比21讓出第2局。

關鍵的第3局，比賽前段雙方依舊相當拉鋸，台灣組合先以11比9領先進入技術暫停；短暫休息後，李芳任、李芳至靠著快速又有默契的輪轉，有效在前3拍壓制對手，拉出6比3攻勢奠定勝基，隨後在連拿4分取得比賽勝利。

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