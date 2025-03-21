路跑／最「硬」北竿超馬50K明登場 3K組先暖身台中跑者奪冠

有最「硬」超馬之稱的馬祖北竿硬地超級馬拉松，今年邁入第9屆。明天（22日）早上7時，將展開5K、25K、50K及12.5K的賽事。今年首度增設3K休閒組，今天先登場，吸引8歲至80歲近250人報名。來自台中的長跑好手宋子銘、劉素雅拿下男、女子組第一，賽後兩人卻直呼：「好害羞。」

47歲台中跑者宋子銘身穿灌籃高手主角之一「宮城良田」跑衣，率先大步衝進終點，引起現場一陣驚呼。

「來馬祖北竿跑步就是不會膩。」宋子銘賽後套上印有「李小龍」肖像的T恤，笑說「從來沒報過3K組，這是人生第一次，站在起跑點，旁邊都是媽媽和小學生，讓我好害羞。」不過休閒組冠軍3000元的獎金，還是讓他邁開大步、爭取佳績，「加減補貼一下旅費嘛。」

宋子銘平常從事進出口業。2015年，「因為膝蓋受傷不能打籃球了，轉而跑步。」他從不覺得跑步無趣，會為自己安排不同的賽事和訓練，增加變化。對於到馬祖跑馬，他情有獨鍾，「在台灣跑河濱太無趣，來馬祖跑步感受很不一樣。」他和幾位同好固定一年到馬祖三次、東引、南竿和北竿的賽事都不錯過，今年已是連續第五年，「旅跑真的很好玩。」

投入長跑，宋子銘月跑量大約600公里，他說剛投入長跑前四年，跑量更大，還被朋友戲稱為「宋900」，去年他跑了50場全馬，非常享受跑步的一切。

休閒組3K女子第一名由劉素雅拿下。劉素雅是雲林人，在台中生活、工作。10年前，因為公司同事憂鬱症，幾位同事想幫忙，就相揪跑步，起初只是休閒跑跑，「跑步吃東西」。幾年後劉素雅參加接力賽，開始練速度和間歇，發現自己真的喜歡跑步，也有天分，就此投入「認真跑步」的領域，她笑說，「跑步可以很紓壓、保持身材，也可以吃很多。」

不只如此，劉素雅也喜歡和其他跑友一起到處跑步旅行，「北竿硬地超馬真的是很有趣的賽事，跑50K，會繞路線四圈，每次回到主舞台前，都會感受到在地人的熱情。」她曾跑過兩次北竿50K，分別拿下一、二名，「但跑完腳會廢了，這兩年就報名5K。」但她也說，「坡太陡很虐，跑5K其實也會鐵腿。」

緊跟在劉素雅之後，沒多久就進入終點的「最速小學生」，是塘岐國小三年級的王傳宏，跑進終點時，整個臉紅得像顆蘋果。王傳宏說，沒有想到自己會是最先進終點的小學生，儘管天氣有點熱，「但我用撐的！」王傳宏說，小時候跑很多，看到姊姊跑步，就主動說想加入田徑隊，現在也是田徑隊的一員。

四月初將歡慶73周年校慶的塘岐國小，今天全校國小生、教職員和家長共約100多人，都報名參加了3K的賽事。塘岐國小校長陳功德也是其中一名跑者。陳功德說，北竿硬地超級馬拉松是北竿年度重大的運動盛典，今年增設3K組，就鼓勵大家都參加，先前也結合國小的體育課，進行訓練和路線勘查，「要跑得開心、健康和安全。」