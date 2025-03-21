網球／瑞博盃14歲男單決賽激戰 將門之後蔡秉寰封王

瑞博盃全國青少年A級網球錦標賽今天在台北市網球中心決定出14歲男單和16歲女單冠軍得主，其中14歲男單冠軍戰成為「世少國手」對決，前台維斯國手蔡佳諺剛滿14歲小兒子蔡秉寰以直落二打敗曾彥嘉，首度奪下瑞博盃14歲男子冠軍，展現出「虎父無犬子」的風範。

這次賽事冠名的瑞博企業董事長同時也是中華民國網球協會副理事長邱錫賢，今天他也親自到場頒獎，今年適逢公司邁進30周年，一直以體育人為念的邱錫賢期待多分點心力回饋台灣體壇並且集合各企業的力量一同來支持台灣網壇。

瑞博企業公司今年剛好邁進第30年，董事長邱錫賢是彰化北斗人，從小就接觸軟網，一直到唸北醫後才開始改打硬網，並且多次代表學校打下多次大專盃乙組團體冠軍，靠著打球所磨鍊下來的體能和意志力，讓邱錫賢在服役完從事業務工作時就有非常大的幫助，他說：「做業務體能要好，喝酒應酬免不了，但隔天要能正常上班，而且由於過去打團體賽的經驗，發現更能容易融入團隊的感覺，對我一開始職場的起步幫助很大。」

在公司成立三十年已經穩定下，邱錫賢加大了對台灣體壇的回饋，除了今年連續第五年掛名贊助「瑞博盃全國青少年網球錦標賽」之外，去年底在軟網年終團體總決賽中，邱錫賢更贊助掛名「瑞博企業」隊參賽。

前國手蔡佳諺兒子蔡秉寰直落二在14歲男單封王。圖／海碩整合行銷提供

今天在14歲男單冠軍戰打的特別激烈，決賽兩人蔡秉寰、曾彥嘉都剛入選世少代表隊，預計在4月前往馬來西亞古晉參加2025世界少年團體錦標賽亞大區資格賽，若獲得前4名才能參加世界少年團體總決賽。

兩人在第一盤打的激烈，雖然蔡秉寰第1局就率先破發，但第4局也一度面臨被破發的危機，但最後順利挽回並且先以6：2拿下首盤；第二盤氣勢大漲連續破了第1、3和5局後連下6局奪冠。

二月才剛滿14歲的蔡秉寰，去年在瑞博盃14歲組冠軍戰因傷退賽屈居亞軍，今年終於冠軍順利到手，蔡秉寰父親也是台灣前職業網將蔡佳諺很滿意小兒子的表現，他說：「今天整體打的夠專注，比賽也都有執行到我們賽前的策略。」

蔡佳諺有兩個兒子蔡鎧丞、蔡秉寰，兩人相差一年半，雖然蔡鎧丞身材更優，但反倒是瘦弱的弟弟蔡秉寰有傳承了老爸「拚命三郎」的球風，蔡佳諺笑著說：「兒子現在的水準肯定比我過去好，但還比不上老爸好鬥的心態，但他肯定有自己的天份，包括打法全面，身材柔軟和協調性都比我好。」

同時，蔡佳諺也是今年4月世少代表隊的教練，過去曾經帶領過詹詠然、吳東霖等一批職業好手，也曾經在2011至2015與2020年擔任台維斯盃隊長，他說：「要不是為了這個兒子，我才不會接這個職位，亞太資格賽8強是基本，目標是進4強取得世界組的參賽資格。」