U15世界中學生運動會4月4日登場 我75選手前進塞爾維亞

2025年世界中學生U15運動會（簡稱世中運U15）將於4月4日至14日於塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行，我國遴派12個運動競賽種類，計有75名選手、28名教練及30名團本部職員，代表團共計133人；其中隨隊醫師2人、運動防護員9人、物理治療師3人，以充分後勤人力支援12個運動種類代表隊的醫護需求。

國際學校體育總會（ISF） 2021年於塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦了首屆世中運U15，並規劃2年舉辦一次，希望加強各國和地區之間中學生的交流與溝通，透過參與各種體育比賽和文化教育活動相互學習，以賽會友，進行實質文化交流，以增廣國際視野，共享運動賽會帶來的快樂和友誼，讓參賽者成為擁有世界觀的青年。

2023年巴西里約熱內盧世中運U15及田徑U18為我國首次組團參賽，共遴派44位選手參加田徑、游泳、競技體操及韻律體操4個運動種類，獲得30金、25銀及12銅的佳績。

今年我國再遴派75位選手參加射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球共計12運動競賽種類，本屆入選代表隊的教練與選手，都是一時之選，有113年全中運「五金后」的田徑好手陳羿岑、柔道「迷你版楊勇緯」麥樂及妹妹麥雅樂、113年全中運初試啼聲就破全國紀錄的「游泳神童」林芷妍、「法國世界級霹靂舞Bboy組冠軍」林泳岳、「2024年菲律賓國際青少年網球錦標賽女子雙打冠軍」柯雨岑及「2024年WTT挪威青少年桌球挑戰賽U15男單冠軍」余奕慶等，此外，羽球、射箭、體操、空手道、跆拳道、游泳也有多位在各大賽事征戰並有優異成績的年輕選手入選代表隊。

體育署表示，選手培育有賴長期扎根基層，並透過建構優質的運動訓練環境，系統性、連貫性培育年輕優質潛力選手，以建構國家隊接班梯隊。本次參賽，期許所有選手秉持運動家的精神與風度，全力以赴，累積參賽經驗，並能以賽會友，建立國際友誼。