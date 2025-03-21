國際奧會投票極保密像教宗選舉 名導直升機空拍喊停

國際奧會財大勢大，於希臘舉行主席選舉期間，在附近拍片的名導諾蘭（Christopher Nolan）必須暫停直升機攝製團隊升空。外界形容秘密投票過程「像教宗選舉」，現場可見武裝人員、無人機及警犬維安，手機也必須交出才能進入投票會場。

國際奧林匹克委員會（IOC）選出新主席，由辛巴威籍的國際奧會委員柯芬特里（Kirsty Coventry）勝出，她也成為國際奧會首位女性及非洲籍主席，預計6月走馬上任。

紐約時報（New York Times）報導，國際奧會主席選舉本身就競爭激烈，規則又繁瑣複雜，候選人對此感到不爽，有時甚至公開開砲。此外，候選人在選舉期間接觸投票者的機會嚴格受限，宣傳內容也受到層層限制。

在投票前的最後幾天及倒數幾小時內，違規謠言滿天飛，疑慮籠罩許多競選團隊。網路上還出現針對柯芬特里等候選人的抹黑內容，例如一份匿名投訴書就列出一系列可能的違規行為，並被提交給國際奧會道德委員會主席。

許多候選人對嚴格的規則感到憤怒，認為這使選舉過程帶來不透明性與神秘感。候選人能夠向委員會成員陳述政見的機會是在2月舉行的一次閉門會議，成員在進入會議前被迫交出手機，陳述時間嚴格限制為15分鐘，投票人還不得提問。

國際奧會新主席選舉在希臘納瓦里諾海岸（Costa Navarino）附近的渡假飯店內進行，這奢華場面也說明國際奧會的財力及成員所享有的地位。

紐時形容，高爾夫球車載著國際奧會管理階層們穿梭龐大的度假村，每房價超過2500美元（約新台幣8.2萬元）；最近的貴賓名單中，代表作包括「魔鬼剋星」及「愛情不用翻譯」的影星比爾墨瑞（Bill Murray）和足球巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）榜上有名。

希臘南部這座幽靜度假村內，國際奧會的影響力同樣顯而易見，在附近拍史詩級巨作「奧德賽」（The Odyssey）的奧斯卡名導克里斯多福諾蘭也受影響。當地官員要直升機攝製團隊停飛，直到國際奧會團隊離開。

此外，投票期間，武裝巡邏隊、無人機及緝毒犬在場地內巡邏，成員必須交出手機，才獲准進入舉行選舉的會堂。入內後規則更多，例如來自候選人所屬國家的成員，在自家候選人被淘汰前，不得投票。

投票結果出爐後，全球的目光聚焦才41歲的柯芬特里，畢竟當國際奧會主席心臟一定要大顆，還要有外交、財務和管理手腕，更要熟悉體育事務。美國有線電視新聞網（CNN）就指出，在2028年洛杉磯夏季奧運的籌備期間，如何因應難以預測的川普政府，是柯芬特里的一大挑戰。

被問到打算如何與川普交手時，這位前得獎游將說，「我有數十年與高層難纏男性打交道的經驗」。