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國際奧會改選世代交替 前辛巴威女泳將成首位女性主席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
辛巴威的前女子游泳仰式紀錄保持人科芬特里勝出，她也將成為史上首位國際奧會女性主席。 路透
辛巴威的前女子游泳仰式紀錄保持人科芬特里勝出，她也將成為史上首位國際奧會女性主席。 路透

國際奧會（IOC）在本周舉行第144次年會，並進行新任主席的改選投票，結果也在今天晚間揭曉，最終由來自辛巴威的前女子游泳仰式紀錄保持人科芬特里（Kirsty Coventry）勝出，她也將成為史上首位國際奧會女性主席。

國際奧會今天在希臘納瓦里諾海岸的渡假飯店內進行新任主席的改選，並由已上任12年，即將6月23日卸任成為榮譽主席的巴赫主持會議，其中新任主席改選在晚間10點開始投票，歷經近1個半小時時程後，由辛巴威籍的科芬特里順利當選，不僅是首位女性主席，也是首位來自非洲的主席。

41歲的科芬特里，曾3度代表辛巴威參加奧運游泳賽事，並且在雅典與北京奧運完成女子200公尺仰式二連霸，更是辛巴威國史第一位在奧運個人項目奪金的選手，生涯在奧運累積拿下7面獎牌，2012年她也入選國際奧會運動員委員會，並擔任該委員會的主席。

儘管這次改選中，科芬特里在7位呼聲最高的候選人中並不是最被看好的一位，不過年僅41歲的她最終能夠擊敗65歲的國際奧會副主席小薩馬蘭奇（Juan AntonioSamaranch Jr.）與68歲的世界田總主席柯伊（Sebastian Coe），也被認為是國際奧會的世代交替。

在投票結果出爐後，科芬特里在致詞時表示，這對她來說是一個非凡的時刻，過去她從不曾想過自己有機會站上這個舞台並回饋所愛的運動，「這對我來說是個巨大的榮耀，也提醒我對你們每一個人的承諾，我將會很自豪的領導這個組織，我也會讓你們感到自豪，並希望對你們今天做出的決定充滿信心。現在我們將一同努力，這是一場難以置信的競賽，它將讓我們變得更好。」

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