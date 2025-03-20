瑞士羽賽／壽星李哲輝男雙勝自家人 順利挺進8強

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，今天進行各組16強賽，台灣男雙好手、大會第3種子李哲輝與楊博軒，僅用27分鐘21比9、21比14擊敗自家人陳子睿、林煜傑，順利挺進8強。

男雙世界排名第12的李哲輝、楊博軒，今天生涯第2度對壘自己人陳子睿、林煜傑，前一次交手是在去年的韓國公開賽，當時李哲輝、楊博軒同樣直落2過關。

今天雙方再度交手，戰況依舊一面倒，首局李哲輝、楊博軒在5比2領先時，拉出一波10比3的攻勢，很快建立起雙位數領先，率先輕鬆收下首局。

第2局開賽陳子睿、林煜傑雖短暫以3比0領先，隨後李哲輝、楊博軒開始提速，加快輪換節奏，以及把握前3拍的平抽擋，逐漸追回失分，並在雙方6比6平手時拉出8比1攻勢奠定勝基。

今天剛好是31歲生日的李哲輝，在接受中央社訪問時表示，這場比賽打得還算可以，不過每次打自己人總是會覺得很怪，「幸好我們掌握住比較好的經驗和優勢。」

李哲輝笑說：「既然是生日，就希望這個星期可以一路闖進決賽拿冠軍吧。」

另外，台灣男雙新組合、世界排名第20名的王齊麟、邱相榤，在鏖戰56分鐘仍以19比21、21比11、21比14不敵世界排名第76名的日本組合綠川大輝、山下恭平。