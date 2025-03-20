拳擊／續留奧運舞台 鄭世忠盼女性拳手有更明確參賽保障

國際奧會在今天投票表決通過，拳擊運動將成為2028年洛杉磯奧運競賽種類，體育署署長鄭世忠指出，拳擊能夠再次被國際奧會接受是一件令人開心的事情，同時也再次重申林郁婷的參賽資格沒有問題，希望這次拳擊重新納入奧運競賽種類，能夠更重視女性拳擊手的參賽保障。

國際奧會本周在希臘舉行第144次年會，並在今天的會議中由主席巴赫主持拳擊是否續留奧運競賽種類的投票表決，最終在無人投下反對票的情況下，巴赫也宣布拳擊將續留奧運，他也期待屆時洛杉磯奧運的精采賽事。

在拳擊確定將回到奧運舞台後，體育署署長鄭世忠也表示，很高興拳擊再次被國際奧會接受，進入到2028年洛杉磯奧運，這部分的確要歸功這幾年世界拳擊總會（WB）的努力，「拳擊在奧運有悠久歷史，其運動特性讓許多小國家更有機會在奧運得到很好成績，也很高興世界拳擊總會，取代之前有災難式治理的國際拳擊總會（IBA）。」

鄭世忠接著強調，這次國際奧會執委會前，有數位國際奧會主席候選人提出對表達女性運動員保障的不同看法，有很多是對於我國選手林郁婷生來就是女性的狀況並不了解，在這次會議，現任主席更再次發布新聞稿強調，林郁婷的確天生就是女性，所以她的參賽資格沒有問題。

鄭世忠最後指出，體育署在過去半年也積極輔導我國拳擊協會主動積極密切地與世界拳擊總會討論，希望能有更多機會參與國際事務，當然針對我國女性拳擊選手也希望能提供更明確的參賽保障。