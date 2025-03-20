自由車環台賽／西班牙車隊奪總冠軍 中華隊五虎將順利完賽

2025年國際自由車環台公路大賽今天進行最終站賽程，西班牙尤斯卡特隊的法國車手亨尼金（Paul Hennequin）小爆冷門，靠著最後的絕點衝刺，不僅奪下第5站美麗新六堆站的單站冠軍，更以46分積分翻盤搶下今年環台賽衝刺王綠衫，同時西班牙尤斯卡特隊也順利奪下團隊總冠軍。

表現突出的以色列職業車隊澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）成功捍衛黃衫，以13小時44分43秒奪下今年環台賽個人總冠軍；中華隊終場前最後3公里吳之皓、李廷威最後一搏試圖帶隊殺出，可惜功敗垂成，最終以李冠賢單站第31最佳，五天下來總成績則以何彥誼總排第32、亞洲排名第三最佳。

第五站美麗新六堆站是環台賽史上全新的一站，全程121.4公里，起點從美濃客家文物館出發，沿途經過美濃、六龜竹仔門、新威大橋、高樹、鹽埔、長治、麟洛、竹田、潮州、佳冬、新埤、萬巒、內埔、終點在六堆客家化園區，盡顯六堆12個客家庄文化鄉鎮特色與山水風光，最終站的2個衝刺點和終點是影響戰局的最大關鍵，也是各隊車手競爭的最後機會。

中華隊試圖在今天最後一站有所表現，在最後3公里各隊啟動時，吳之皓、李廷威也試圖拉出一列「火車頭」，可惜被其他車隊截斷而失敗，最終站以李冠賢單站第31最佳，但車手總成績以首次參加環台賽的新秀何彥誼總排第32、亞洲排名僅次於日本小石祐馬、岡篤志之後名列第三。

對於初次參加環台賽的表現，何彥誼說：「感覺還可以啦，主要是其他隊友都有比了亞錦賽，而這是我今年第一場比賽，感覺腳感還是差了一點，但至少還是有展現在亞洲的競爭力，雖然慢了小石祐馬39秒，但他目前也是日本最強的車手之一，輸給他還算可以接受。」

何彥誼預計下周一就要往西班牙跟車隊會合，將在西班牙征戰3個月，從初次參加環台賽後獲得不少自信後，「我的目標是明年要在國外上凸台，歐洲將會是我的主要戰場。」

今年中華隊最資深車手吳之皓順利完賽，他說：「這次看到這些中華隊新秀的個人能力都不錯，只是我們集訓時間少又各自屬於不同車隊，團體默契較欠缺一點。」吳之皓個人最後總排名只獲第95，他坦言去年車禍後心理一直有些壓力，「醫生有交代，右肩韌帶不能再撞到，不然已經沒有可以接的地方了，幸好這次有安全下莊。」

初次從車手身分轉變成教練的中華隊教練盧紹軒特別感謝自由車協會願意相信自己，讓他扛下重任，「我對今年選手們的表現還算滿意，可以給他們打70分，當然我們還有很多要努力的空間，但這次因為先前有亞錦賽，團隊僅有集訓4天的時間，如果他們有更多時間集訓，我相信他們會有更好的成績。」