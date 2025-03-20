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拳擊／林郁婷好消息！國際奧會正式通過拳擊續留奧運舞台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
國際奧會年會今天主席巴赫主持過程下，正式通過拳擊重回奧運。 法新社
國際奧會年會今天主席巴赫主持過程下，正式通過拳擊重回奧運。 法新社

國際奧林匹克總會本周在希臘舉行第144次年會，除了今天晚間將進行新任主席的投票外，稍早也通過表決決議，在無人反對的情況下，正式宣布拳擊重回2028年洛杉磯奧運競賽種類。

國際奧會在今年2月就曾決議將臨時認可新世界拳擊組織World Boxing（WB），讓一度傳出可能不會列入洛杉磯奧運競賽種類的拳擊賽事可望再度登場，而今天會議中也針對洛杉磯奧運是否將拳擊納入競賽種類進行表決，在國際奧會主席巴赫主持過程下，最終無人投下反對票，正式通過拳擊重回奧運。

根據會議中資料顯示，目前WB已經有88個會員國，旗下有將近50萬名的拳擊選手，其中我國早在去年就已經成為WB會員國，並且在巴黎奧運拿下傲人的1金、2銅佳績，成為我國在奧運賽場的新獎牌庫。

對於拳擊將重返2028年洛杉磯奧運舞台，中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，這確實是一項令人開心的消息，尤其教練、選手堅持努力訓練，奧運這舞台對於他們來說具有相當的重要性，也希望我國不僅女子拳擊能夠在洛杉磯奧運上繼續創下奪牌佳績，也能帶動男子拳擊的發展，明年的名古屋亞運也將是選手與教練積極備戰的目標。

在WB獲得國際奧會認可，拳擊也確定重返奧運舞台後，彭俊銘指出，對於外界關心的性別規範問題，在2月底時曾與WB秘書長進行線上會議，3月1日的線上會員大會簡報中，醫療委員會也強調將會盡快公告性別規範相關規定，「拳擊協會的立場就是希望相關規範是明確、公平、公開的原則，該怎麼配合我們就怎麼配合，而不能像以前的IBA有很多不透明的地方，必須像是禁藥規範一樣有清楚的標準、程序等等，規範必須很清楚、明確。」

奧運 拳擊

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