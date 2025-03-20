快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

邁阿密網賽／次輪對決名將西西帕斯 曾俊欣讚節奏快、發球好

中央社／ 台北20日電
曾俊欣。 法新社
曾俊欣。 法新社

台灣網球好手曾俊欣在通過邁阿密網賽男單首輪考驗後，64強將碰上世界第10的希臘好手西西帕斯，他透露，過去曾在同個訓練營練球，對方節奏快、發球很好。

世界排名第115名曾俊欣這次從邁阿密網賽會外賽打進會內賽，今天首輪以7比6（7比5）、6比2扳倒排名第72名義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），收下在這項賽事首勝，並追平生涯在世界職業網球協會（ATP）千分等級大師賽最佳成績。

曾俊欣64強將出戰世界排名第10希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），而兩人並不陌生，曾俊欣接受中央社訪問時透露，過去曾在同一個訓練營練球。

談到對方球風，曾俊欣認為，西西帕斯算是各方面表現都滿全面的選手，不僅節奏很快、發球很好，也喜歡上網進攻。

曾俊欣過去世界排名最高曾在2022年8月來到第83，後來歷經近2年低潮，排名一度跌到300多名，直到在去年3月在世界職業網球協會（ATP）薩克什非瓦（Szekesfehervar）挑戰賽男單封王，才一掃陰霾。

曾俊欣的媽媽蔡仲涵今天出席台塑燃星計劃暨台塑未來之星記者會接受媒體聯訪時表示，曾俊欣大多由爸爸曾育德陪同征戰國際賽，但爸爸通常不太會當面鼓勵或說好聽的話，卻在那次曾俊欣陷入低潮，罕見當眾勉勵曾俊欣，若能在資源最少的時期重新振作，未來將能應付各種狀況。

蔡仲涵指出，曾俊欣在那次後好像突然間又有力量，慢慢地又有不錯成績，對於曾俊欣邁阿密網賽拿下會內賽首勝，她也相當開心，期待能繼續突破。

Stefanos Tsitsipas 曾俊欣 西西帕斯

延伸閱讀

桌球／莊智淵坐鎮、獲台塑贊助 17歲葉伊恬目標持續突破

邁阿密名人賽／讚啦！曾俊欣奪勝成台將第二人 下戰強碰西西帕斯

瑞士羽賽／林俊易男單力克戚又仁晉16強 第二戰又碰自家人

網球／曾俊欣擊敗美國新星 前進邁阿密網賽男單會內賽

相關新聞

桌球／莊智淵坐鎮、獲台塑贊助 17歲葉伊恬目標持續突破

去年12月才度過17歲生日的桌球小將葉伊恬師承「桌球教父」莊智淵，去年打下4座WTT青少年挑戰賽女單冠軍，今天特別將金牌...

網球／約帥提反壟斷訴訟 阿爾卡拉斯：有些地方不認同

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）所組成的職業網球員協會，在近日向ATP、WTA、ITF和ITIA等國際...

邁阿密網賽／次輪對決名將西西帕斯 曾俊欣讚節奏快、發球好

台灣網球好手曾俊欣在通過邁阿密網賽男單首輪考驗後，64強將碰上世界第10的希臘好手西西帕斯，他透露，過去曾在同個訓練營練...

提升辦賽質量 體育署台灣品牌國際賽研習營327啟動

為協助國際賽事主辦單位提升辦賽質量並接軌國際，體育署今年將舉辦5場國際論壇，27日第一場「2025台灣品牌國際賽研習營啟...

桌球／葉伊恬透露莊智淵私底下很有趣 想向教練看齊

17歲小將葉伊恬日前出征國際賽，場邊有「桌球教父」莊智淵坐鎮，成為支撐她在場上一股重要安定力量。她今天透露，教練莊智淵私...

在西班牙集訓腦死的北京國安小將離世 就在生日前一天

據知情人士表示，此前在海外集訓時受傷致腦死亡的北京國安小將郭嘉璇，已於19日晚在北京天壇醫院去世，而20日就是他19歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。