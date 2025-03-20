邁阿密網賽／次輪對決名將西西帕斯 曾俊欣讚節奏快、發球好

台灣網球好手曾俊欣在通過邁阿密網賽男單首輪考驗後，64強將碰上世界第10的希臘好手西西帕斯，他透露，過去曾在同個訓練營練球，對方節奏快、發球很好。

世界排名第115名曾俊欣這次從邁阿密網賽會外賽打進會內賽，今天首輪以7比6（7比5）、6比2扳倒排名第72名義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），收下在這項賽事首勝，並追平生涯在世界職業網球協會（ATP）千分等級大師賽最佳成績。

曾俊欣64強將出戰世界排名第10希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），而兩人並不陌生，曾俊欣接受中央社訪問時透露，過去曾在同一個訓練營練球。

談到對方球風，曾俊欣認為，西西帕斯算是各方面表現都滿全面的選手，不僅節奏很快、發球很好，也喜歡上網進攻。

曾俊欣過去世界排名最高曾在2022年8月來到第83，後來歷經近2年低潮，排名一度跌到300多名，直到在去年3月在世界職業網球協會（ATP）薩克什非瓦（Szekesfehervar）挑戰賽男單封王，才一掃陰霾。

曾俊欣的媽媽蔡仲涵今天出席台塑燃星計劃暨台塑未來之星記者會接受媒體聯訪時表示，曾俊欣大多由爸爸曾育德陪同征戰國際賽，但爸爸通常不太會當面鼓勵或說好聽的話，卻在那次曾俊欣陷入低潮，罕見當眾勉勵曾俊欣，若能在資源最少的時期重新振作，未來將能應付各種狀況。

蔡仲涵指出，曾俊欣在那次後好像突然間又有力量，慢慢地又有不錯成績，對於曾俊欣邁阿密網賽拿下會內賽首勝，她也相當開心，期待能繼續突破。