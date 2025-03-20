提升辦賽質量 體育署台灣品牌國際賽研習營327啟動

為協助國際賽事主辦單位提升辦賽質量並接軌國際，體育署今年將舉辦5場國際論壇，27日第一場「2025台灣品牌國際賽研習營啟動論壇」開跑，除舉辦系列活動啟動儀式，還將與國際組織簽署備忘錄，並邀請超過10名國內外專家學者進行分享。

體育署副署長洪志昌表示，體育署從110年開始推動研習營，今年共會有5場論壇，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

中華民國全國中小企業總會副主任周毓玲提到，過往論壇多在飯店中舉辦，今年創新，結合中華民國對外貿易發展協會的「TaiSPO 2025台灣國際運動及健身展」，將在南港展覽館二館一樓主舞台辦理。

周毓玲也提到，從110年就開始推動的台灣品牌國際賽研習營已累積超過21國外賓、百名國外講師參與討論和交流，去年以城市為議題，吸引超過6百位參與人士，今年共有5場，主軸除城市品牌也加入運動科技的議題，3月27日啟動論壇將邀請包括日本、泰國、英國等運動觀光相關單位的國際講者來台分享。

啟動論壇上，夯運動in Taiwan計畫、亞洲運動管理協會、APSN運動科技創新加速器、日本運動觀光聯盟和泰國全民參與運動國際交流協會將簽署合作備忘錄，建立互助合作關係，促進國內外城市及相關單位交流、拓展合作機會。