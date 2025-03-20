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桌球／葉伊恬透露莊智淵私底下很有趣 想向教練看齊

中央社／ 台北20日電
台灣桌球小將葉伊恬。體育署提供
台灣桌球小將葉伊恬。體育署提供

17歲小將葉伊恬日前出征國際賽，場邊有「桌球教父」莊智淵坐鎮，成為支撐她在場上一股重要安定力量。她今天透露，教練莊智淵私底下很有趣，沒有距離感，希望未來向他學習。

葉伊恬去年在世界桌球職業大聯盟（WTT）青少年挑戰賽波蘭站、哈薩克站U19女單封后，為台灣桌球球壇備受期待的新星，而她在今年開季前2站挑戰成人組賽事也表現不俗，在杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽都打進16強。

葉伊恬開季征戰WTT賽事，場邊還有莊智淵親自督軍坐鎮。她今天出席台塑燃星計畫暨台塑未來之星記者會，接受媒體聯訪時表示：「有什麼需要改進的地方，淵哥會跟我說，我有什麼問題也會請教他，他在場邊讓我更安心。」

今年4月將滿44歲的莊智淵曾6度征戰奧運，去年巴黎奧運結束後，逐漸轉換身分。談到與教練之間的相處，葉伊恬指出，沒有距離感，莊智淵私底下很有趣，會陪大家一起玩手機遊戲。

葉伊恬目前世界排名第103名，逼近百名大關，為爭取積分，她透露，接下來還會參加印度、歐洲幾站賽事，希望能發揮練習的水準，打出不錯成績。

葉伊恬和其他選手一樣，同樣夢想登上亞運、奧運舞台。她表示，將一步一步慢慢地朝著目標前進，也期待能向莊智淵學習，希望未來能像他一樣。

大聯盟 挑戰賽 莊智淵

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