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桌球／莊智淵坐鎮、獲台塑贊助 17歲葉伊恬目標持續突破

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
桌球小將葉伊恬（左）去年起成為贊助選手，打下突破成績。記者曾思儒／攝影
桌球小將葉伊恬（左）去年起成為贊助選手，打下突破成績。記者曾思儒／攝影

去年12月才度過17歲生日的桌球小將葉伊恬師承「桌球教父」莊智淵，去年打下4座WTT青少年挑戰賽女單冠軍，今天特別將金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託，感謝台塑對燃星計畫的投入，也期許今年持續有突破演出。

台塑企業暨王詹樣公益信託長期推動體育發展，燃星計畫和未來之星計畫已邁入第15年，贊助人次達到410人、投入超過3.5億元，桌球「小林同學」林昀儒13歲就成贊助選手，今天剛打下邁阿密名人賽的網球「夜市球王」曾俊欣也是14歲就獲得贊助。

今年兩項計畫共贊助撞球、網球、桌球、羽球在內共22位選手，4位桌球贊助選手中葉伊恬是最新成員，去年開始接受贊助的她今天親自出席「台塑燃星暨未來之星聯合記者會」，上台獻獎外也分享，有了贊助後資源比較充裕，可以更安心的四處征戰。

葉伊恬小學五年級就從新竹南下加入智淵乒乓球館，去年莊智淵退休後親自坐鎮和她四處征戰，17歲小將也繳出亮眼成績單，除打下2座WTT青少年挑戰賽U17女單冠軍，還奪下2座U19女單冠軍，今年1月WTT杜哈球星挑戰賽更從資格賽殺入16強，目前世界排名已升到第103位。

台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手，今天記者會選手代表獻上去年獎盃和獎座。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手，今天記者會選手代表獻上去年獎盃和獎座。記者曾思儒／攝影

「今年成人賽會打比較多，希望能再往前打！」開始挑戰成人戰場的葉伊恬提到，今年參加杜拜球星挑戰賽和2月的WTT德國杜塞道夫支線賽收穫良多，「每國打法都不同，2站打得很有學習價值，學到很多。」

年紀尚輕的葉伊恬笑說，有時場上仍會出現情緒，但教練莊智淵「壓得住我」，有莊智淵臨場讓他更加安心，且教練在桌壇輩份雖高，私下和小球員卻能打成一遍、一起玩手遊，彼此溝通也很順暢，「其實很有趣。」葉伊恬總結說。

以莊智淵作為榜樣，葉伊恬對亞、奧運自然有憧憬，但她務實說一步一步來，「去年打得不錯，但還有很多要加強，希望繼續突破。」

台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託推動燃星計畫和未來之星計畫，今年共贊助22位選手。記者曾思儒／攝影

挑戰賽 林昀儒 莊智淵

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