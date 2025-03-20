星宇航空海外高爾夫球巡迴賽第五站 6月15日啟航

星宇航空（2646）海外高爾夫巡迴賽再度登場，第五站選定日本仙台，將於2025年6月15日正式啟程，這場五天四夜的高球之旅，不僅讓球友們征戰東北三大頂級球場，更結合豪華住宿、美食饗宴與豐富獎項，行程每人88,800起，曾參加過星宇高球巡迴賽或聯誼賽的球友可享2,000折扣，新球友於4月20日前報名則可獲得1,000折扣。

星宇航空指出，本次比賽將在三大頂級球場舉行，正賽選在今年JLPGA日本女子高爾夫巡迴賽的知名球場仙台Classic高爾夫球俱樂部，以森林般的景觀與精心維護的果嶺著稱，為選手提供極具挑戰性的場地。除此之外，球友們還將造訪東北唯一的Grand PGM球場利府高爾夫俱樂部，更是近年宮城電視盃職業女子公開賽場地，在優美景色中挑戰自我。最後來到日本東北規模最大的松島地產鄉村俱樂部，這座36洞球場以多變地形與茂密松林交錯的景觀聞名，為球友們帶來多變且刺激的高球體驗。賽事結束後將搭乘遊船，從海上眺望日本三景之一的松島海岸，欣賞浮島錯落的絕美景緻，為這場頂級高球盛事畫下完美句點。

星宇航空表示，除了高球競技，承辦單位—雄獅旅行社更精心籌辦行程，讓球友們盡享旅遊樂趣。全程入住奢華的仙台威斯汀飯店，房內可俯瞰仙台市街與藏王連峰美景，42平方公尺的寬敞房型提供舒適的休憩空間，距離商店街僅需步行，在比賽之餘能輕鬆探索當地的美食與購物樂趣。活動期間，將於Cross B Plus精釀啤酒餐廳舉辦歡迎之夜，以東北特色料理搭配精釀啤酒，揭開賽事序幕。頒獎晚宴則安排於青龍莊，這座融合大自然與現代和風設計的宅邸，營造靜謐悠然的奢華氛圍，搭配精緻會席料理。

星宇航空說，日本仙台巡迴賽將於6月15日至6月19日進行，準備了一系列獎項，包括「一桿進洞」得主將獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍可獲得全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則將抱回亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票，季軍亦可獲得J.Lindeberg全方位輕量腳架袋。此外，還有COSMILE獎勵哩程30,000哩、J.Lindeberg萬元提貨券等好禮，讓每位參賽者都有機會滿載而歸。