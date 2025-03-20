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自由車環台賽／高雄啟程 賽道遇汽車滑動橫越無影響

中央社／ 高雄20日電

國際自由車環台賽「美麗新六堆站」今天舉行，自高雄美濃出發至屏東，卻有一名鍾姓婦人上午開車到旗山區下車購物時沒拉手煞車，造成車輛滑動橫越馬路掉落水溝，幸無人傷亡及影響賽事。

高雄市警察局旗山分局員警指出，69歲鍾姓女子上午7時13分許開車到旗山區中興路一段購物，下車時忘記拉起手煞車，造成車輛緩慢滑動並橫越雙向車道，對向多部汽機車見狀紛紛閃避，車輛最後掉入水溝，幸未造成人員傷亡。

警方表示，鍾女車輛滑動發生地點為國際自由車環台賽「美麗新六堆站」賽道，經派員到場管制疏導，成功在選手起跑前將事故車輛吊起排除，確保賽道暢通無阻，另提醒民眾，離開車輛前務必確認車輛熄火並拉起手煞車，避免車輛自行滑行，保障自己及其他用路人安全。

高雄市政府客家事務委員會指出，2025國際自由車環台公路大賽最終站「美麗新六堆站」啟程，途經高雄、屏東2縣市，包含美濃、六龜、麟洛、竹田、佳冬及萬巒等地，貫穿14個鄉鎮市區，總長121.4公里，最終抵達「六堆客家文化園區」，計有來自40個國家、22支隊伍、187名選手參賽，爭奪賽事總冠軍黃衫獎、亞洲總冠軍藍衫獎、衝刺王綠衫及登山王紅點衫等獎。

客家文化 屏東 高雄市

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