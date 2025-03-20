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排球／國中聯賽決賽21日屏東登場 男、女12隊放手一搏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子組學甲國中首闖國中排球甲級聯賽六強決賽。圖／體育署提供
女子組學甲國中首闖國中排球甲級聯賽六強決賽。圖／體育署提供

113學年度國中排球甲級聯賽決賽於明天（21日）至23日在屏東縣立體育館進行最終決戰，由複賽成績3至6名率先交叉對戰，勝者晉級4強，22日5至6名排名賽結束後，由首日獲勝隊伍迎戰種子隊伍，23日則進行男、女子組季軍及冠軍賽。

男子組苑裡高中國中部以全勝成績強勢晉級，挑戰隊史首座冠軍寶座。潭秀國中暌違3年重返決賽行列，有望在3年前拿下隊史首冠的屏東縣立體育館再次拋下彩帶。衛冕軍福誠高中國中部以堅強實力，連續3年闖進決賽。北安國中憑藉團隊力量，盼能在決賽戰場脫穎而出。麥寮高中國中部漸入佳境，將以最佳狀態迎戰各隊。新園國中前2年都止步複賽，期待今年在屏東主場，成績更上層樓。各隊實力伯仲之間，屆時考驗選手臨場反應。

女子組大觀國中今年來勢洶洶，至今保持不敗戰績，目標瞄準隊史首座冠軍金盃。雙十國中穩紮穩打，朝最終目標邁進。南台灣強權新園國中，力拚在主場重返榮耀。去年奪下隊史首冠的明湖國中，期望超越自我，再創佳績。身為甲級聯賽資歷較淺的學甲國中及苑裡高中國中部，皆已確定刷新隊史最佳成績，但團隊目標不僅於此，力求在列強環伺的決賽戰場殺出重圍。各隊蓄勢待發，準備放手一搏。

國中排球聯賽精采可期，歡迎所有民眾進場觀賽，若無法親臨現場，可鎖定賽事轉播，決賽場次將全程由名衍行銷Youtube頻道帶來直播服務，3月22日下午4場及3月23日賽事還可以透過民視台灣台152頻道、愛爾達電視、Hami Video收看完整賽程，教育部體育署邀請民眾一同感受精采與熱血的國中排球聯賽，為心中所屬學校及球員加油。

排球 體育署

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