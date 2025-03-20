路跑／首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」開放報名 親子趣跑享美食

由美國肉類出口協會主辦的首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」即將於5月25日在新北市新店陽光橋盛大舉行，唯一結合趣味路跑、多樣美牛美食饗宴與豐富好禮的路跑活動，將為運動愛好者與美食饕客帶來全新體驗。

本次活動規畫5公里趣味跑路線，適合各年齡層參與者，跑者將沿著風光明媚的碧潭河濱步道前進，感受運動帶來的活力與樂趣。無論是親子同樂、好友結伴，或是熱愛跑步的愛好者，都能在這場賽事中找到屬於自己的節奏。

「美國牛肉 趣味牧場跑」不僅將是一場運動盛事，更是場美食嘉年華，活動現場匯聚多家知名品牌，包括美福食集、玫瑰廚房、湯瑪仕肉舖、法蘭克肉品超市、台畜、喜生食品、特耀餐飲服務、維多利亞酒店、晶華酒店、傑克兄弟牛排館等。此外，多家高人氣餐車也都將快閃現身，更推出專屬參賽跑者福利 – 活動限定「美國牛肉特餐」，現場不僅能大啖知名美食店家獨家美牛料理，還可享受頂級牛肉超殺優惠，讓參加者不僅跑得開心，更能將頂級美國牛肉輕鬆帶回家。

首屆美國牛肉 趣味牧場跑開放報名。圖／美國肉類出口協會提供

活動可選擇報名獨樂樂單人組，或是眾樂樂雙人組，只要完成賽事的參加者即可獲得豐富且超值的完賽禮，包括美牛兌換券、野餐墊、環保餐具及A級專業雙肩保冷背包等等。讓跑者在運動後，能夠立即於河濱公園享受美味野餐。此外，活動現場還規畫多項抽獎活動，提供多款高價值獎品，包括頂級美牛大禮包，讓每位參與者都能滿載而歸，保證值回票價。

活動現場特別安排多場精采表演，邀請YOYO台哥哥姐姐帶來熱力四射的舞台演出，並有美牛牛偶現場互動，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中度過美好時光。除了舞台活動，還設有多個趣味攤位，提供試吃、美食互動與品牌優惠，打造全方位的沉浸式體驗。

「美國牛肉 趣味牧場跑」報名已正式開跑，即日起至2025年5月5日截至報名，敬請把握早鳥購票，前200名完成報名再加送「隨心所欲美牛兌換券一張」。報名可洽：https://reurl.cc/qnQr63。