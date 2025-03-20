快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

路跑／首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」開放報名 親子趣跑享美食

聯合報／ 即時報導

由美國肉類出口協會主辦的首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」即將於5月25日在新北市新店陽光橋盛大舉行，唯一結合趣味路跑、多樣美牛美食饗宴與豐富好禮的路跑活動，將為運動愛好者與美食饕客帶來全新體驗。

本次活動規畫5公里趣味跑路線，適合各年齡層參與者，跑者將沿著風光明媚的碧潭河濱步道前進，感受運動帶來的活力與樂趣。無論是親子同樂、好友結伴，或是熱愛跑步的愛好者，都能在這場賽事中找到屬於自己的節奏。

「美國牛肉 趣味牧場跑」不僅將是一場運動盛事，更是場美食嘉年華，活動現場匯聚多家知名品牌，包括美福食集、玫瑰廚房、湯瑪仕肉舖、法蘭克肉品超市、台畜、喜生食品、特耀餐飲服務、維多利亞酒店、晶華酒店、傑克兄弟牛排館等。此外，多家高人氣餐車也都將快閃現身，更推出專屬參賽跑者福利 – 活動限定「美國牛肉特餐」，現場不僅能大啖知名美食店家獨家美牛料理，還可享受頂級牛肉超殺優惠，讓參加者不僅跑得開心，更能將頂級美國牛肉輕鬆帶回家。

首屆美國牛肉 趣味牧場跑開放報名。圖／美國肉類出口協會提供
首屆美國牛肉 趣味牧場跑開放報名。圖／美國肉類出口協會提供

活動可選擇報名獨樂樂單人組，或是眾樂樂雙人組，只要完成賽事的參加者即可獲得豐富且超值的完賽禮，包括美牛兌換券、野餐墊、環保餐具及A級專業雙肩保冷背包等等。讓跑者在運動後，能夠立即於河濱公園享受美味野餐。此外，活動現場還規畫多項抽獎活動，提供多款高價值獎品，包括頂級美牛大禮包，讓每位參與者都能滿載而歸，保證值回票價。

活動現場特別安排多場精采表演，邀請YOYO台哥哥姐姐帶來熱力四射的舞台演出，並有美牛牛偶現場互動，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中度過美好時光。除了舞台活動，還設有多個趣味攤位，提供試吃、美食互動與品牌優惠，打造全方位的沉浸式體驗。

「美國牛肉 趣味牧場跑」報名已正式開跑，即日起至2025年5月5日截至報名，敬請把握早鳥購票，前200名完成報名再加送「隨心所欲美牛兌換券一張」。報名可洽：https://reurl.cc/qnQr63

延伸閱讀

搬遷後更加舒適宜人 咖啡廳與美業的複合空間「共室2.0」 還帶有書香氣息

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

中職／球場露營、吃燒烤 味全龍天母特殊席20日開賣

2025新北春紛節登場 音樂、美食、市集打造春日盛宴

相關新聞

邁阿密名人賽／讚啦！曾俊欣奪勝成台將第二人 下戰強碰西西帕斯

世界排名115的我國網球「夜市球王」曾俊欣，邁阿密名人賽從會外賽一路挺進會內賽，今天凌晨迎接會內賽首戰，面對世界排名72...

瑞士羽賽／種子落難 周天成、楊胡配首輪出局

瑞士公開賽緊接在全英公開賽後登場，第2日賽程台灣時間昨天晚間全面開戰，我國男單「一哥」周天成和壓軸登場的混雙高居第2種子...

瑞士羽賽／李佳豪不敵世界第5首輪止步 教練：體能影響比賽

台灣羽球男子單打好手李佳豪今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300的瑞士羽球公開賽首輪，沒能延續上週在全英羽球賽的手感，不...

排球／國中聯賽決賽21日屏東登場 男、女12隊放手一搏

113學年度國中排球甲級聯賽決賽於明天（21日）至23日在屏東縣立體育館進行最終決戰，由複賽成績3至6名率先交叉對戰，勝...

路跑／首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」開放報名 親子趣跑享美食

由美國肉類出口協會主辦的首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」即將於5月25日在新北市新店陽光橋盛大舉行，唯一結合趣味路跑、多樣美...

網球／約帥提反壟斷訴訟 阿爾卡拉斯：有些地方不認同

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）所組成的職業網球員協會，在近日向ATP、WTA、ITF和ITIA等國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。