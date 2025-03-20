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網球／約帥提反壟斷訴訟 阿爾卡拉斯：有些地方不認同

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿爾卡拉斯(左)、約克維奇(右)。 法新社
阿爾卡拉斯(左)、約克維奇(右)。 法新社

前世界球王約克維奇Novak Djokovic）所組成的職業網球員協會，在近日向ATP、WTA、ITF和ITIA等國際網球組織提起訴訟，認為這四大組織壟斷網球和反商業競爭行為，儘管該協會聲稱已獲得250多位的運動員支持，不過西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）卻表態不支持，也對於在訴訟書中引用他的說法感到困惑。

本周將在邁阿密公開賽登場的阿爾卡拉斯，在今天出席賽事記者會時被問到了近期職業網球員協會提起的反壟斷訴訟時表示，自己也是透過社群網站才知道這件事，身邊並沒有人告知他相關內容，「他們有些事情我是同意的，但有些事情我是不認同的，所以我並不支持他們的立場。」

對於職業網球員協會在一份長達150頁的訴狀文件中，引用了阿爾卡拉斯去年9月在拉沃盃賽事後，曾公開批評巡迴賽管理機構的日程安排以及強制出賽，是以某種方式來「殺死」球員，阿爾卡拉斯也在今天直言，這讓他感到措手不及，且也有不少球員對於自己的話語遭到引用感到錯愕。

這次職業網球員協會對於國際網球管理機構提出的一系列批評中，就包括了限制每項賽事可以提供的獎金金額、阻止進爭對手巡迴賽或是賽事的競爭、限制運動員參加賽事的排名系統等。

Novak Djokovic 約克維奇 阿爾卡拉斯

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