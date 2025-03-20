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瑞士羽賽／種子落難 周天成、楊胡配首輪出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

瑞士公開賽緊接在全英公開賽後登場，第2日賽程台灣時間昨天晚間全面開戰，我國男單「一哥」周天成和壓軸登場的混雙高居第2種子的楊博軒／胡綾芳都在首戰出局，爆出小冷門。

世界排名第8的周天成，去年打進瑞士公開賽最終戰才敗給「左手重砲」林俊易，但今年碰法國小波波夫（Christo Popov）沒能延續上周全英公開賽奪勝紀錄，首局雖在瓦解對手2個局末點下以23：21逆轉，但後兩局以19：21、14：21敗陣，第6種子提前落馬。

男單32強共有6位台將，除周天成落馬，剛在全英公開賽打進決賽的李佳豪，首輪就遭遇列第3種子的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），李佳豪首局和昆拉武特打得拉鋸，15：16時遭對手連拿5分失守，第二局則是一路落後，最終以15：21、16：21吞敗。

全英打進8強的「羽球王子」王子維，面對列第8種子的中國大陸翁泓陽，第一局10：21吞敗後退賽；戚又仁則是在「內戰」敗給衛冕軍林俊易，代表台將只剩林俊易和蘇力揚挺進16強。

昨天壓軸出賽的楊博軒／胡綾芳名列混雙第2種子，但碰世界排名22的丹麥組合維斯特加德（Mads Vestergaard）／布施（Christine Busch）大戰3局沒能上演逆轉勝，以13：21、21：13、19：21止步首輪。

周天成 李佳豪 林俊易

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