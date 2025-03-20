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邁阿密名人賽／讚啦！曾俊欣奪勝成台將第二人 下戰強碰西西帕斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣。 法新社
「夜市球王」曾俊欣。 法新社

世界排名115的我國網球「夜市球王」曾俊欣，邁阿密名人賽從會外賽一路挺進會內賽，今天凌晨迎接會內賽首戰，面對世界排名72的貝盧奇（Matthia Bellucci）以直落2勝出，成為退役名將盧彥勳後首位在邁阿密奪下會內賽勝場的台灣男將，職業生涯再寫突破。

邁阿密名人賽總獎金達919萬3540美元，屬於一年只有9站的ATP 1000等級大賽，等級僅次於四大滿貫和年終賽，曾俊欣會外賽連勝2場，繼2019年後再度闖進會內賽。

今天首輪面對貝盧奇，前9局雙方互相保發，第10局曾俊欣出現2次破發點也是盤末點，但都沒能把握，讓戰局進入「搶7」；「搶7」比分仍拉鋸，曾俊欣在5：5時完成關鍵破發球分，第3個盤末點終於拿下，以7：6（7：5）先下一城。

第二盤曾俊欣乘勝追擊，一下場就破發成功，第7局再度破發成功，歷時1小時又32分鐘以6：2迎接勝利。

曾俊欣加入盧彥勳行列，成為台灣男單史上第2位在邁阿密名人賽會內賽奪勝的台將，下一戰將挑戰世界排名曾居第3、目前世界排名第10的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），這將是兩人生涯首度對決。

Stefanos Tsitsipas 曾俊欣 盧彥勳

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