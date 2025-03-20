世壯運倒數選手亮點多 2人瑞級選手、王陽明蕭煌奇報名

2025雙北世壯運即將在5月17至30日登場，北市長蔣萬安本周市政會議指示局處強力行銷，並指「世壯運關鍵是城市行銷」。執委會最後行銷重點放在雙北市民，讓最多數的市民知道5月分就要辦世壯運。宣傳重點除選手，還有台灣人熱情。

世壯運執委會統計，這次世壯運超過90歲選手，國外有7位，整場賽事共15位；另，亮點選手部分，金曲歌王蕭煌奇報名柔道項目；知名團體玖壹壹報名室外拔河；東京奧運空手道銅牌文姿云的啟蒙教練趙志才報名空手道；「台灣飛人」陳信安、知名藝人王陽明報名籃球。

雙北世壯運總報名人數為2萬5744人；相較2009年高雄世運會參加選手近5000人；2017年台北世大運約1萬2000人，蔣萬安本周市政會議提到，世壯運雖然也是競技型的比賽，但各項比賽沒有年齡上限限制，目前國內總共有8位90歲以上的長者報名，因此世壯運更像是全民運動以及競技型賽事結合的一種歡樂型競賽，參加的意義其實更重於得到獎牌。

蔣萬安也指示執委會，與體育局能夠和新北市全力來合作，務必辦好這一次的世界壯年運動會。蔣說，對國外選手來講，為什麼會願意花錢、花時間坐飛機來亞洲、來到台灣，來參與世壯運？ 一開始的訴求其實應該是雙北城市的吸引力，讓他們想要來這個城市，讓他們知道這是一個友善、有美食、有山、有水，有文化景點的美麗城市，透過參加世壯運的同時也來造訪。

蔣說，因此他一直認為，世壯運的關鍵是城市行銷，這次將會有7000多位熱愛運動的外國人，因為世壯運來到雙北、來到台灣。所以比如在街上看到一位外國的阿伯或是一位老奶奶，很可能就是一個跑馬拉松的好手，或曾經拿過金牌的游泳冠軍，市民朋友展現非常友善的一面，展現我們的熱情、我們的好客，這就是一個宣傳的重點。

另外，第二個宣傳重點，蔣萬安指示要放在選手上面，不管執委會、還有林副市長、幾位局長提到，其實這次有很多的亮點，包括台中的林友茂先生高齡103歲，這就是一個最好的行銷題材，還有紐西蘭有一位99歲的選手，最高齡的是105歲的泰國選手，他們就是世壯運最好的代言人，透過這些選手，讓市民知道全民運動的意義。

世壯運執委會表示，目前世壯運行銷宣傳包括公車智慧候車亭面板、跑馬燈、道路CMS、公車廣告、公車電視面板，YouBike、計程車車內廣告等都有加強宣傳，另外還有北捷、12區公所、12區運動中心等也都有實體的世壯運宣傳。