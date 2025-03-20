羽球／麟榤配3局擊敗自家人 晉瑞士羽球賽16強

中央社／ 台北19日電
台灣羽球男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）。 新華社資料照片
台灣羽球男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）。 新華社資料照片

台灣男雙組合王齊麟邱相榤今天在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比18擊退自家人陳政寬與林秉緯，晉級16強。

王齊麟與邱相榤開季至今前5站比賽，除了上一站全英公開賽首輪出局外，其他4站都在16強止步，兩人這週征戰瑞士羽球公開賽，繼續力拚突破本季最佳成績。

「麟榤配」男雙首輪迎戰自家人陳政寬與林秉緯，兩組人馬其實在3月初法國奧爾良羽球大師賽就有機會交手，但因當時陳政寬受傷退賽，而沒能完成對決，而這次瑞士公開賽再次有了機會。

「麟榤配」今天前2局都在至少領先6分情況下，後半段遭對手急起直追，首局在錯失1個局點機會後，以21比19搶下，次局則沒能穩住陣腳，以18比21將次局拱手讓人。

「麟榤配」決勝局再度面臨類似狀況，在19比14領先時，被追成僅剩1分差，所幸最終有驚無險以21比18勝出。

「麟榤配」16強對手將是首輪爆冷拍下世界第2馬來西亞組合吳世飛與伊祖丁（Nur Izzuddin）的日本組合綠川大輝與山下恭平。

另外，台灣一哥周天成去年闖進瑞士公開賽男單決賽，不敵自家人林俊易，名列亞軍，這次捲土重來，首輪出戰法國好手波波夫（Christo Popov）。

雙方繼全英公開賽後，連2週在首輪狹路相逢，而周天成今天先盛後衰，以23比21、19比21、14比21落敗，無緣晉級。

周天成 王齊麟 羽球 邱相榤

延伸閱讀

瑞士羽賽／林俊易男單力克戚又仁晉16強 第二戰又碰自家人

敦睦艦隊停泊基隆港 磐石艦展出王齊麟羽球拍

全英羽賽／王齊麟、邱相榤賽事初體驗 首輪惜敗中國組合

羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人

相關新聞

羽球／麟榤配3局擊敗自家人 晉瑞士羽球賽16強

台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比1...

網球／約克維奇所創球員組織告ATP等網協 控壟斷及罔顧球員

由男網巨星約克維奇共同創立的職業網球員協會今天宣布，在美國等地對包括世界職業網球協會（APT）在內的網壇管理組織提告，指...

瑞士羽賽／林俊易男單力克戚又仁晉16強 第二戰又碰自家人

台灣「左手重砲」林俊易這次在超級300系列瑞士羽球公開賽尋求衛冕，今天男單首輪碰上自家人戚又仁，以22比20、21比14...

瑞士羽球賽／拍下世錦賽銅牌 李哲輝、楊博軒晉16強

台灣男雙組合李哲輝與楊博軒今天在超級300系列瑞士羽球公開賽首輪，以21比18、28比26拍下2021年世界羽球錦標賽銅...

2025國際自行車環台賽 高雄成為史上唯一參與兩個站別城市

2025 Tour de Taiwan國際自行車環台公路大賽第4站在高雄登場，今天從佛陀紀念館出發橫跨11區，沿途路線爬...

網球／曾俊欣擊敗美國新星 前進邁阿密網賽男單會內賽

台灣「網球一哥」曾俊欣今天在邁阿密公開賽的男單會外賽次輪，以6比4、1比6、7比6（7比4）擊敗17歲地主新星布蘭契，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。