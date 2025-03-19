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網球／約克維奇所創球員組織告ATP等網協 控壟斷及罔顧球員

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

由男網巨星約克維奇共同創立的職業網球員協會今天宣布，在美國等地對包括世界職業網球協會（APT）在內的網壇管理組織提告，指控其涉及多項不利競賽的行為及罔顧球員福利。

綜合法新社和路透社報導，職業網球員協會（Professional Tennis Players' Association，PTPA）表示，他們在美國紐約、英國和歐洲聯盟（EU）提出告訴，被告除了有分別主辦男子和女子網球世界巡迴賽的ATP和國際女子網球協會（WTA），還有國際網球總會（ITF）及國際網球公正調查組織（ITIA）。

PTPA是約克維奇（Novak Djokovic）和加拿大男網選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）在2019年共同創立，約有20名網球運動員加入其中至少1起訴訟的原告行列。

PTPA在聲明中表示：「這些訴訟揭發已持續數十年的系統性虐待、反競賽行為及公然漠視球員福利。...ATP、WTA、ITF和ITIA以壟斷方式運作，實行一些嚴苛且環環相扣的反競賽限制及虐待行為。」.

PTPA說，儘管他們已經過多年善意努力來推動職業網球的改革，如今不得不採取法律行動以終結網球運動受到的「壟斷控制」。

根據聲明列出的指控，被告「共謀...固定獎金金額、打壓球員收入」，強迫「無法長久維持的賽程」，以及在財務上剝削球員。

PTPA還說，被告組織不顧球員，讓他們「在（華氏）100度（約攝氏38度）高溫下比賽，忍耐打到凌晨3時比賽才結束，且用的是容易導致受傷的不同網球」。

PTPA另提到肖像權、贊助限制與「嚴苛的排名點數系統」等問題，並抱怨球員的「隱私權」受侵犯，因球員面臨「個人裝置遭侵入性搜查、任意半夜藥檢及在無法律代表陪同下遭到質問」。

PTPA表示，他們在提告前已與250多名網球選手面談，包括男網和女網世界排名前20的球員中大多數。「球員壓倒性的正面回應大大證實了改變刻不容緩，球員們團結爭取改革。」

ATP則回應說，他們一直參考球員意見來做改變，並指PTPA成立5年來一直未能成為網壇重要組織，還說對方的指控完全不實，他們將在法庭上積極為自己辯護。

WTA也發聲明捍衛自身對網球比賽採取的做法，並將在法庭上積極辯護。

ITF則強調自身並非營利組織，其目標是確保網球運動在全球成長。ITAI辯護說，運動賽事須有強力的反禁藥與反腐措施，他們為自身扮演的角色感到驕傲。

Novak Djokovic

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