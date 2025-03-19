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瑞士羽賽／林俊易男單力克戚又仁晉16強 第二戰又碰自家人

中央社／ 台北19日電
「左手重砲」林俊易。報系資料照
「左手重砲」林俊易。報系資料照

台灣「左手重砲」林俊易這次在超級300系列瑞士羽球公開賽尋求衛冕，今天男單首輪碰上自家人戚又仁，以22比20、21比14勝出，16強將再度上演「台灣內戰」戲碼，對手是蘇力揚。

世界排名第11的林俊易今年曾闖進法國奧爾良羽球大師賽決賽，以亞軍作收，上一站全英公開賽首輪拍下丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），後來在16強出局，本週轉戰瑞士公開賽，首輪對手為戚又仁。

林俊易、戚又仁過去4度交手，林俊易以3勝1敗占上風，巧合的是，林俊易去年在瑞士、台北公開賽戰勝戚又仁後，最終都拿下冠軍。

林俊易今天開賽以8比4領先後，被戚又仁迎頭趕上，隨後再度拉開差距，以20比16逼出局點，但又被一一化解，所幸林俊易及時回穩，以22比20收下首局。

林俊易次局克服5比8落後，打出一波6比0攻勢扭轉局面，並逐漸掌控比賽節奏，以21比14迎接勝利，繼續朝衛冕目標邁進。

其他男單部分，蘇力揚以21比12、10比21、21比14擊敗中國選手陸光祖，將與稍早晉級的林俊易在16強交鋒，等於為台灣提前鎖定1席男單8強席位。

另外，「羽球王子」王子維這次飛往瑞士，先是碰上行李晚了至少2天才到齊的狀況，又遇到身體不適，今天男單首輪出戰中國選手翁泓陽，在以10比21丟掉首局後決定退賽。王子維接受中央社訪問時無奈地表示，行李總是最晚到，至於退賽是因為有點腹瀉和低燒。

林俊易 王子維 羽球

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