2025國際自行車環台賽 高雄成為史上唯一參與兩個站別城市

2025 Tour de Taiwan國際自行車環台公路大賽第4站在高雄登場，今天從佛陀紀念館出發橫跨11區，沿途路線爬升多，挑戰選手耐力極限。副市長李懷仁今表示，明天美麗新六堆站也將從美濃出發，高雄成為史上唯一參與兩個站別的城市。

環台賽第4站賽事今天在高雄舉行，來自23個國家、近200名自行車手參加，從大樹、旗山、美濃、六龜、桃源、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓、左營國家體育場，全長約146公里。

李懷仁說，今天起點設在國際知名景點佛陀紀念館，沿途經十八羅漢山、寶來溫泉公園，讓選手看到高雄之美，路線設計蜿蜒的山路、高低起伏具挑戰性，考驗選手的技術，明天第5站六堆線也從美濃出發，高雄成為唯一有兩個站別的城市。

今天環台賽隊伍中包含6支二級車隊，去年勇奪3勝及總冠軍以色列職業車隊，頂著衛冕氣勢重登台灣大賽，也是貨真價實的環法勁旅，其餘5支二級車隊分別來自西班牙、義大利、法國及美國，多具備世巡級別出賽經驗。

洲際車隊方面，在亞洲地區名列前茅的日本右京隊、馬來西亞登嘉樓隊和泰國盧賈伊隊再次聚首，加上其他來自歐洲及大洋洲的隊伍，將在台灣展開另一場高水準頂尖對決。

以色列職業車隊曾是World Tour國際一級職業車隊，曾在環法大賽斬獲多座單站冠軍，展現強大競爭力，是名符其實的環法車隊，今天將以堅強陣容挑戰環台賽爭取佳績。

中華台北隊今年再次集結強大陣容迎接環台賽挑戰，其中李廷威近年持續減重，有助於爬坡實力，期待他突圍攻擊帶來亮眼表現，加入西班牙Equipo Kern Pharma培訓隊的何彥誼，實力同樣不容小覷。

來自台東、被稱為「戰神」的吳之皓是隊內資深戰將，曾拿下多屆武嶺盃冠軍的他，將在山路賽段全力發揮。以素人姿態出身的李冠賢憑藉法國移地訓練經驗，為車隊增添戰力，車隊最年輕的面孔張誌盛展現公路與場地賽雙棲實力。

美國諾和諾德隊是全球最具故事性UCI二級職業車隊，隊員皆為一型糖尿病患者，也是環台賽的常客，選手需穿戴特殊醫療裝備，嚴格控管飲食，證明即使面對疾病，依然能夠在職業賽場上與頂尖選手競爭，打破了對糖尿病的刻板印象。

日本愛知縣愛三隊是UCI洲際車隊成立於2006年，是日本歷史悠久且極具代表性的職業車隊之一，擅長耐力型賽事與集團作戰，隊伍陣容涵蓋衝刺手、爬坡手及全能型選手，能適應各類比賽地形。

澳洲聖喬治隊是UCI洲際車隊，被譽為頂級選手搖籃，許多世界級選手都曾效力於此，展現車隊卓越的培訓實力，近年來多次參加環台賽，對各站路線瞭若指掌，表現令人期待。