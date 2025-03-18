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國際奧會執委會通過 提議拳擊納入洛杉磯奧運

中央社／ 台北18日電
國際奧會明天起將在希臘舉行第144屆會員大會，圖為主席巴赫召開記者會。 美聯社
國際奧會明天起將在希臘舉行第144屆會員大會，圖為主席巴赫召開記者會。 美聯社

根據國際奧林匹克委員會（IOC）官網訊息，IOC執行委員會已決議，將拳擊運動提交會員大會，並建議納入2028洛杉磯奧運，成為正式競賽運動。

國際奧會明天起將在希臘舉行第144屆會員大會，除了拳擊議題外，也將選出新任國際奧會主席。

由於先前國際奧會對於國際拳擊總會（IBA）在運作上的擔憂，因此2022年在決定洛杉磯奧運的比賽運動種類時，拳擊還未被列入其中；即使2023年國際奧會撤銷對IBA的承認後，拳擊回到洛杉磯奧運的計畫仍遭擱置。

去年巴黎奧運，是由國際奧會設立特別工作小組，確保拳擊運動員的參賽公平性。

巴黎奧運共有68個國家和地區參加拳擊比賽，其中國際奧會難民代表隊和其他31個不同的國家奧會（NOC）在13個項目中獲得獎牌。

去年底，國際奧會明確表示，各國家的拳擊協會必須就成立新的國際總會有所共識，拳擊才有機會列入洛杉磯奧運。

今年2月底，國際奧會宣布承認新的國際拳擊組織「世界拳擊聯盟」（World Boxing，WB），目前全球已有84個會員國加入WB。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在接受中央社記者訪問時表示，如果國際奧會執委會已達成決議並通過，基本上送到大會過關的機會很高，也就是說，2028洛杉磯奧運應該就會將拳擊列為正式競賽種類。

彭俊銘強調，協會一直都很積極和WB保持聯繫，選手們未來也都會以WB的賽事為主要目標，希望能專注備戰2028洛杉磯奧運。

拳擊

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