霹靂舞／Red Bull BC One台灣大賽 孫振當評審盼見新高度

台灣最大的霹靂舞盛會「2025 Red Bull BC One」將於4月12日登場，包括男、女共24名頂尖舞者爭奪全台最強頭銜。而奧運國手孫振轉換身分當評審，期許能看到舞者的新高度。

Red Bull BC One台灣海選已在日前結束，200名霹靂舞者經過激烈廝殺，決選出16名B-Boys、8名B-Girls，將於4月12日在Legacy TERA的決賽場上爭奪最強舞者封號，並代表台灣前進日本東京的世界總決賽。

代表台灣征戰去年巴黎奧運的霹靂舞者孫振，這次從選手變身評審，另外大會還邀請到拿過3次Red BullBC One世界冠軍的南韓傳奇舞者B-Boy Hong10、出身夏威夷的日本籍B-Boy Nicolas來台擔任評審。

孫振在接受主辦單位訪問時表示，今年的評審陣容不同，讓最終結果更難預測，期待能在決賽中看到台灣舞者跳出新高度。

對於自己未來是否繼續參戰，孫振堅定地說：「我期許自己能繼續在國際賽場上取得更好的成績，再次獲得外卡機會。」

Red Bull BC One台灣大賽B-Girl的8強名單，有著世代交替的味道，包括2022年台灣冠軍R ning（程聿寧）、正備戰名古屋亞運的新生代勁敵Sophia（許馥雅）、曾征戰杭州亞運的Eru（陳怡茹），以及去年台灣大賽亞軍Stitch（楊采樺）。