羽球／李佳豪世界排名竄至第14 瑞士羽賽體能是關鍵

獲得全英羽球公開賽男單亞軍的台灣好手李佳豪，在今天出爐的最新世界排名竄至第14，明天將在瑞士公開賽首輪對上泰國的昆拉武特，教練馮勝杰認為體能恢復多少是關鍵。

根據報名時的籤表，李佳豪原本在世界羽球聯盟（BWF）超級300的瑞士公開賽首輪，又將對上世界球王石宇奇，但對手臨時退賽，因此李佳豪首輪對手變成世界排名第5的泰國好手昆拉武特（KunlavutVitidsarn）。

現年25歲的台灣羽球好手李佳豪出身羽球世家，父母、姊姊都是台灣過去的全國冠軍或奧運國手。

李佳豪日前在超級1000全英羽球公開賽一路殺進決賽，才以0比2惜敗石宇奇，但仍寫下個人賽史最佳成績，也是繼周天成後，台灣再度有人獲得全英賽亞軍。

根據今天BWF公布的最新世界排名，李佳豪從原本的第22名竄升到第14名，在台灣男單排名第3，僅次於世界第9的周天成、第11的林俊易。

瑞士公開賽今晚開打，單打賽事明天才登場，李佳豪首輪改拚更年輕的昆拉武特。馮勝杰在接受中央社訪問時表示，「從英國飛過來大概才休息1、2天，還要安排訓練，對體能來說確實負荷很大。」

李佳豪在歐洲系列法國賽打進8強、全英賽打進決賽，連續第3週出賽，對體能是一大挑戰。馮勝杰強調，「我們都有密切注意球員的體能和身體的恢復狀態，也會調配練球的時間，讓球員能恢復到最佳狀態上場比賽。」