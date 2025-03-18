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運動企業認證邁入第10年 獲證、參與企業數逐年成長

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署在今天舉行114年運動企業認證啟動記者會暨北區說明會。記者劉肇育／攝影
體育署在今天舉行114年運動企業認證啟動記者會暨北區說明會。記者劉肇育／攝影

體育署今天舉行114年運動企業認證啟動記者會暨北區說明會，希望企業不僅能藉由認證展現對員工福祉的重視，更能透過職場運動活動強化內部凝聚力，體育署副署長洪志昌表示，113年獲證企業已從728家提升至842家，顯示運動已逐步成為企業文化的一環。

體育署自105年推動「運動企業認證」以來，今年正好邁入第10個年頭，並獲得企業界熱烈迴響，企業數量逐年成長，113年獲證企業已從728家提升至842家，累積參與企業突破1242家。

今年度認證申請作業，即日起開放企業免費投件申請，6月13日截止收件（以郵戳為憑），凡在台合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備申請運動企業認證的資格，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請。

洪志昌指出，總統賴清德所提出的各項政策，包含成立運動部、提升體育預算、推動全民運動及競技運動全民化等，顯示政府對於全民運動的高度重視；尤其今年8月運動部可望正式成立，之下將設有全民運動署，與現在的體育署為同樣位階，未來將為台灣運動環境帶來更多支援以及政府支持，其中職工運動將是重要的政策之一。

體育署進一步表示，未來會將永續發展目標（SDGs）與ESG精神視為台灣運動發展的重要內涵，積極推動運動風氣進入基層，讓企業與員工都能夠在永續發展的方向上，享受更健康、更具未來性的運動體驗，共同推動台灣成為更健康、更有活力的社會。

中職 運動部 體育署

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