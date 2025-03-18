影／國際自由車環台公路賽浪漫台三線站 選手全力衝刺成績揭曉

2025年「國際自由車環台公路大賽」3月16日至3月20日舉行，今天進入第3站「浪漫台三線站」，行經新竹縣、苗栗縣與台中市，在台中市石岡區完賽並頒獎，選手們全力衝刺騎向終點，沿途民眾熱情加油。

浪漫台三線站最終成績，由奧地利律高隊BALLABIO Giacomo以3時29分12秒奪得個人分站冠軍，以色列職業車隊KRETSCHY Moritz取得黃衫（個人總冠軍）及綠衫（衝刺搶分），日本右京隊小石祐馬獲得藍衫（最佳亞洲運動員），馬來西亞登嘉樓隊BREGNHØJ Mathias奪得紅點衫（登山點搶分），在地好手馮俊凱則取得分站最佳亞洲運動員第1名的佳績，最佳中華台北則由中華隊選手何彥誼奪得。

2025年「國際自由車環台公路大賽」今天賽事進入第3站「浪漫台三線站」，在台中市石岡區完賽並頒獎。記者游振昇／攝影

台中市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕出席頒獎典禮，與來自全球的菁英車手共同見證這場競速盛會。

頒獎儀式由市府客委會主委江俊龍及中央客委會袁靜慧專委共同主持，由奧地利律高隊BALLABIO Giacomo奪得個人分站冠軍，市府邀參加113年全國客家藝文競賽總決賽並榮獲歌唱表演類全國第一名的美群國小哈客歌謠社，及2023年勇奪全國冠軍的玉山高中太鼓團現場演出。

這次「浪漫台三線站」賽道行經台中市約14.5公里，為確保賽事順利進行，市府在賽前召集17個機關單位召開協調會議，多次在賽道沿線進行勘查，確保選手的安全與比賽順利推進；為行銷台中客庄文化，市府團隊邀請東勢及石岡公所、在地社區與學校，共同設立數十個極具客家風情的特色加油站，吸引約1800位市民朋友沿途應援。

這屆環台賽吸引來自全球40個國家、23支車隊、共197位國際自由車選手參賽，「浪漫台三線站」設有兩個衝刺站、兩個登山站，是環台賽五站中地形變化最大、風景最豐富的一站，挑戰性極高，也是決定賽事總冠軍的關鍵戰場。

參賽車隊今天上午10點自新竹義民廟出發，途經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭，約中午1點20分進入台中東勢區，沿台三線經東勢大橋進入石岡區，領先車隊下午1點40分抵達第3站終點—石岡旅客服務中心。