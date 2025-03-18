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總獎金高達245萬！新北議長盃龍舟錦標賽21日開放報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日在國際水道微風運河登場。資料照／新北體育局提供
「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日在國際水道微風運河登場。資料照／新北體育局提供

2025雙北世壯運5月17日至30日，緊接著端午節將至「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日在國際水道微風運河登場，預計將有近3000人參加，誠摯邀請全民共襄盛舉，3月21日中午12時開放免費報名，歡迎組隊挑戰。

新北體育局說，本屆賽事將開放108支隊伍參賽，競賽組別涵蓋大型龍舟男子組、女子組、混合組，以及小型龍舟男子組、女子組，總獎金高達245萬，其中大型龍舟男子組冠軍隊伍可抱回高達60萬獎金。3月21日中午12時開放隊伍報名，至4月11日截止，名額有限，額滿即止。

「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日在國際水道微風運河登場。資料照／新北體育局提供
「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日在國際水道微風運河登場。資料照／新北體育局提供

體育局指出，大型龍舟組組隊19至25人，小型龍舟組則為12至17人，本次報名完全免費，所有參賽隊伍皆可獲5000元至1萬4000元不等的車馬費補助；此外，現場還特別設立「龍舟創意隊呼獎」，最高可獲得1萬元獎金，鼓勵隊伍展現創意與團隊精神。

除刺激熱血的龍舟競賽，現場還準備豐富多元的周邊活動，包括品味五月五、彩蛋熱無限、胖卡美食區，讓大家一邊觀賽一邊品味端午美食。更令人期待的還有超人氣「8888元現金紅包刮刮樂」，現場觀眾都有機會帶走豐厚好禮，活動當天也安排了精彩舞台表演，讓選手與觀眾同樂。

世壯運

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