自由車環台賽／中華隊李廷威奪登山王積分 何彥誼暫列亞洲第5

2025年國際自由車環台賽第二站桃園市站，今天首度於中壢區青塘園的低溫下起跑，經歷123.31公里激戰後，在終點前最後2.3公里展開大亂鬥，以色列職業車隊大獲全勝，除了澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）拿下單站冠軍之外，隊友克雷奇（Moritz Kretschy）奪下黃衫；中華隊今嶄露新生代組合實力，不僅「奧特曼」李廷威初次拿下環台賽登山王積分，主將何彥誼也獲得單站第37，亞洲藍衫躍升到第5名。

桃園市站由市長張善政率領市府團隊，以15年環台賽經驗為基礎，並吸取市民的建議做修改，今年特別將起點改設於中壢區青塘園，不僅車迷能保有觀賞體驗，市民的交通也能方便順暢；參賽選手將在路面品質更優良，干擾更少的61與66快速公路上極速飆車，感受刺激與速度的極限；桃園市站素有環法等級交管的美譽，今年首度從中壢區青塘園出發，終點仍在角板山公園，全程共123.31公里，設有一個衝刺點和三個二級登山點，最後30公里爬坡更是決勝的關鍵。

今年共來自全球40個國家22支隊伍參賽，比賽一開始就有沃爾什（Tali Lane Welsh）、克拉克（Boris Clark）、卡里諾（Daniel Ven Carino）和莫當努（Bailey MCdonald）4名車手突圍；13公里時，中華隊「奧特曼」李廷威與香港車手伍柏亨聯手突圍，並且在23公里左右追上領先集團，形成6人的領先集團。這組6人領先集團至95公里的第一個登山點時，李廷威奮力追上第三位壓線，拿下登山點5分積分，讓他成功獲得登山王排名第8。

可惜6人領先集團最終在第二個登山點前被吞沒，雖然在終點前8.5公里前馬來西亞登加樓車隊的南非車手德波德（Stefan De Bod）嘗試單飛，但力拼至終場前2.3公里還是被大集團吞沒，最終形成大集團衝線，由以色列職業車隊的澳洲車手吉爾摩以2小時56秒06奪下單站冠軍，隊友克雷奇以4小時33分04秒拿下黃衫。

首次到亞洲地區參賽的吉爾摩說：「很高興獲得第一個亞洲單站冠軍，我們今天拿到單站冠軍和黃衫，現在我們戰術有很多不同的選擇，接下來我們要衝單站冠軍或保黃衫都是非常的選擇。」

中華隊桃園市站主攻擅長爬坡的「小何」何彥誼，過程中隊友張誌盛也成功帶他進主集團，可惜在最後2公里衝刺時沒能跟上領先集團，但何彥誼最終還是以2小時52分47秒拿下總排第37，也是中華隊最佳成績；其次是效力於日本宇都宮隊的台灣一哥馮俊凱以2小時54分01秒獲單站總排第41。

在亞洲藍衫總排名，何彥誼以4小時33分58秒排名第5，馮俊凱以4小時35分12秒排在第6位。

對於今天的表現，何彥誼自己覺得並不滿意，「有點可惜，感覺自己今天身體狀態並不太好，中間就有點吃力，過去心率都只到180多，但今天已經到了190多， 感覺今天找不到狀況，環台賽是我今年第一個比賽，可能是太久沒有比這麼高強度的比賽，希望明天第三站浪漫台三線站能有更好的成績。」

第二度參加環台賽的「奧特曼」李廷威，今終於拿到環台賽的首個登山王積分，他感動說：「我給今天自己的表現打95分，我要感謝很多人的幫忙，2023年時，我車隊也很支持我走出台灣，與4年前第一次參加環台賽，我肯定增長了很多，像今天我很猶豫要不要跟上澳洲車手，但幸好最後還是有跟上才拿下登山王積分，多年來的屢積取得的『經驗』，是我今天可以拿到積分的原因。」

從車手首度變成中華隊教練盧紹軒說：「今年感覺速度比去年還快一些，我們設定的目標大致有達成，只可惜廷威第一個衝刺點沒拿到積分，但他還是有撐到第二個登山點前，小何還是有達成在前列的目標，希望明天還可以再多搶一點登山王的積分。」