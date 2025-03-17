快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

萬金石馬拉松／衣索比亞選手 刷新女子大會紀錄

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2025新北市萬金石馬拉松16日在萬里翡翠灣熱血開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同為1萬1,000名跑者鳴笛起跑。選手在冷風中奮戰，來自衣索比亞的女子菁英選手Ｍulu Gadise以2小時29分14秒的成績，刷新萬金石女子組大會紀錄(2小時29分25秒) ；金山之子印帝周庭印連霸國內男子組冠軍！

侯友宜市長表示，萬金石已經連續3年獲金標籤認證，從2023年起逐年減碳10%；今年，參賽毛巾在製程上減少用水、完賽物資袋及工作外套來自回收塑膠粒；也趁這個機會再次感謝教育部體育署、中華民國田徑協會、市府團隊及所有贊助夥伴的支持，讓這場賽事成為新北品牌賽事。同時感謝每年出動的大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家的付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。同時也邀請大家5月參加2025雙北世界壯年運動會，進場為選手加油。

體育局補充，今年特別邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13位國際菁英好手來臺，共計31國、374位外籍選手，超過1萬1,000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松女子組冠軍Ｍulu Gadise (2小時29分14秒)，成功打破大會紀錄(2小時29分25秒)。

國內好手周庭印(2小時26分19秒)連霸，分享征戰策略，去程逆風時告訴自己放輕鬆，不要著急，回程順風加快腳步，更與大家分享「盡力去跑、不要放棄，都有希望」！國內女子組冠軍李佳玫(2小時57分03秒)賽後表示，終場發現破自己2022年的場地紀錄，想對自己說「很棒！進步了」。

聚傳媒

菁英 馬拉松

延伸閱讀

汙水處理建設要超前部署 工程頻流標挑戰大

萬金石馬拉松開跑 侯友宜：又濕又冷 近20年最辛苦賽事

2025童趣學習嘉年華今登場 侯友宜：再打造2旗艦型幼兒園

影／蘇俊賓替朱立倫抱屈 侯友宜：做事的人很辛苦

相關新聞

臺灣唯一 「2025國際自由車環臺賽」首站 北市市民廣場起跑出發

「2025國際自由車環臺賽」首站於臺北市市民廣場起跑，有來自全球40個國家，包含6支二級車隊共計22支國內外職業車隊，一百多位菁英職業選手競逐，盛況空前，共同角逐個人總冠軍黃衫；而本次中華隊將由總教練

羽球／李佳豪、石宇奇宿命糾纏 BWF瑞士公開賽首輪對決

根據BWF官網最新的籤表，將於明天開打的超級300瑞士公開賽，台灣男單好手李佳豪，又將於首輪對決世界球王、中國名將石宇奇...

萬金石馬拉松／衣索比亞選手 刷新女子大會紀錄

2025新北市萬金石馬拉松16日在萬里翡翠灣熱血開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同為1萬1,000名跑者鳴笛起跑。選手在冷風中奮戰，來自衣索比亞的女子菁英選手Ｍulu Gadise

全運會／10月在雲林開幕將邀日本搞怪舞團 主場館田徑場全力趕工中

全國運動會今年10月18日將在雲林縣登場，為期6天，主場館虎尾田徑場仍在施工中，因汛期將至，縣議會憂心進度受影響，今臨時...

冬季特奧／20人帶回29面獎牌 中華代表團義大利凱旋

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會今年落腳義大利杜林，中華代表團20位選手一共斬獲11金、8銀、10銅，代表團今天早上...

印地安泉網賽／17歲安德瑞娃逆轉奪冠 讚球后莎芭蓮卡球快如閃電

俄羅斯17歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天以2比6、6比4、6比3擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡（Aryn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。