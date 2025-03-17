萬金石馬拉松／衣索比亞選手 刷新女子大會紀錄

2025新北市萬金石馬拉松16日在萬里翡翠灣熱血開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同為1萬1,000名跑者鳴笛起跑。選手在冷風中奮戰，來自衣索比亞的女子菁英選手Ｍulu Gadise以2小時29分14秒的成績，刷新萬金石女子組大會紀錄(2小時29分25秒) ；金山之子印帝周庭印連霸國內男子組冠軍！

侯友宜市長表示，萬金石已經連續3年獲金標籤認證，從2023年起逐年減碳10%；今年，參賽毛巾在製程上減少用水、完賽物資袋及工作外套來自回收塑膠粒；也趁這個機會再次感謝教育部體育署、中華民國田徑協會、市府團隊及所有贊助夥伴的支持，讓這場賽事成為新北品牌賽事。同時感謝每年出動的大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家的付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。同時也邀請大家5月參加2025雙北世界壯年運動會，進場為選手加油。

體育局補充，今年特別邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13位國際菁英好手來臺，共計31國、374位外籍選手，超過1萬1,000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松女子組冠軍Ｍulu Gadise (2小時29分14秒)，成功打破大會紀錄(2小時29分25秒)。

國內好手周庭印(2小時26分19秒)連霸，分享征戰策略，去程逆風時告訴自己放輕鬆，不要著急，回程順風加快腳步，更與大家分享「盡力去跑、不要放棄，都有希望」！國內女子組冠軍李佳玫(2小時57分03秒)賽後表示，終場發現破自己2022年的場地紀錄，想對自己說「很棒！進步了」。

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