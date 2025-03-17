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臺灣唯一 「2025國際自由車環臺賽」首站 北市市民廣場起跑出發

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「2025國際自由車環臺賽」首站於臺北市市民廣場起跑，有來自全球40個國家，包含6支二級車隊共計22支國內外職業車隊，一百多位菁英職業選手競逐，盛況空前，共同角逐個人總冠軍黃衫；而本次中華隊將由總教練盧紹軒帶領李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢及何彥誼五位中華男兒出戰，爭取最佳的團隊表現；同場加映台灣旅外職業選手馮俊凱，也將以職業隊的身份現身國際自由車環台賽。

體育局表示，臺北市站的城市繞圈賽事路線自臺北市政府廣場前出發，至國家一級古蹟景福門後折返，共計繞行8圈，每圈10.4公里，總長共計83.2公里。透過轉播鏡頭能看到臺北市最繁華的信義區商圈及地標101大樓，賽道起點從臺北市政府前市民廣場出發，沿仁愛路林蔭大道1至4段，到別具特色的仁愛圓環，在總統府前的景福門做迴轉。沿途經過國父紀念館、舊空軍總司令部，現在的當代文化實驗場、建國花市和玉市、臺大醫學院等，呈現出首都臺北的多元風貌。

臺北市長蔣萬安表示，很高興見到這麼多熱愛自由車環臺賽的朋友們齊聚臺北市；今年賽事獲國際自由車總會（UCI）認證為2.1級賽事，有來自40個國家、22支隊伍，共197名菁英選手參加，臺北市榮幸舉辦如此頂級賽事，雖然天氣寒冷，但相信選手仍能克服困難創下佳績。尤其更要為地主中華隊加油，包括臺北市的選手何彥誼、李廷威等，希望能將最高榮譽留在臺北。

聚傳媒

北市 職業 菁英

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