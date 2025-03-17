全運會／10月在雲林開幕將邀日本搞怪舞團 主場館田徑場全力趕工中
全國運動會今年10月18日將在雲林縣登場，為期6天，主場館虎尾田徑場仍在施工中，因汛期將至，縣議會憂心進度受影響，今臨時會專案報告全運會籌備進度，交通工務局長汪令堯表示，目前全力趕工中，進度超前約6%，力拚6月底前完工，7月進行進退場壓力測試。
縣議會臨時會今專案報告全國運動會籌備進度，全運會場地在雲林縣內有32處場館，另向外縣市借用12處場館，主場館虎尾田徑場施工進度64.8%，20處需修繕場館已有4處完成修繕、13處施工中、3處仍在招標中。
多位議員關心主場館虎尾田徑場至今仍在施工中，汛期將至，擔憂極端氣候狀況可能影響工程進度，汪令堯表示，虎尾田徑場預計今年7月11日完工，考量天氣因素難以掌握，持續趕工中，目前施工進度64.82%，超前5.9％，力拚提前至6月底前完工，以利在7月進行進退場壓力測試。
教育處長邱孝文表示，全運會開幕表演除邀在地團體近3千人演出，將邀請日本搞怪舞團 Avantgardey表演，預計10月3日在朝天宮引燃聖火母火傳遞，並將結合北港藝閣遶境及白沙屯媽祖進香活動宣傳。
縣府目前已在縣府大廳、斗六火車站以可回收瓦楞材打造裝置藝術為活動宣傳，另設計全運會專用Line貼圖，預計5月上架開放免費下載，為活動宣傳。
縣長張麗善表示，全運會運動場館的硬體建設方面，目前進度符合預期，甚至有些項目已超前，在場館建照與使照申請的過程中，各局處將跨單位合作，通力配合，確保能在全國運動會舉辦前，提供優質且安全的場地，順利迎接這場國家級體育盛事。
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