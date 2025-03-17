快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

羽球／李佳豪、石宇奇宿命糾纏 BWF瑞士公開賽首輪對決

中央社／ 台北17日電
李佳豪昨天在全英公開賽男單決賽不敵球王石宇奇。 新華社
李佳豪昨天在全英公開賽男單決賽不敵球王石宇奇。 新華社

根據BWF官網最新的籤表，將於明天開打的超級300瑞士公開賽，台灣男單好手李佳豪，又將於首輪對決世界球王、中國名將石宇奇，等於2人3天內2度交鋒。

現年25歲的台灣男單好手李佳豪，在剛結束的超級1000全英羽球公開賽男單決賽，和石宇奇鏖戰51分鐘，才以0比2的局數惜敗獲得亞軍。

根據世界羽球總會（BWF）規定，李佳豪可以獲得10200分的世界排名積分，按照積分計算方式，李佳豪預估會增加超過6000分，推估本週世界排名有可能從原有的第22名上升到第14名。

李佳豪本週將繼續征戰超級300的瑞士公開賽，根據男單會內賽籤表，李佳豪首輪又將對上石宇奇，給了他復仇的機會。

除了李佳豪外，台灣男單還有林俊易、戚又仁、蘇力揚、周天成、王子維等人直接從會內賽打起；其中大會第7種子、尋求男單衛冕的林俊易，首輪則要對決自家人戚又仁。

超級300的瑞士羽球公開賽，今年總獎金25萬美元（約台幣830萬元），賽事從1955年就開辦，1991年進入公開賽時代，2007年成為BWF巡迴賽之一。台灣「左手重砲」林俊易去年在男單決賽，以7比21、22比20、23比21擊敗「台灣一哥」周天成，拿下生涯賽史首座冠軍。

李佳豪 林俊易 羽球

延伸閱讀

羽球／李佳豪出身羽球世家全英羽賽鍍銀 老爸讚打破心魔

全英羽賽／不敵球王奪亞軍 李佳豪平周天成紀錄

全英羽賽／李佳豪逆轉晉男單決賽 平我國男單最佳成績

全英羽賽／李佳豪挺進男單4強 繼周天成後史上第2人

相關新聞

臺灣唯一 「2025國際自由車環臺賽」首站 北市市民廣場起跑出發

「2025國際自由車環臺賽」首站於臺北市市民廣場起跑，有來自全球40個國家，包含6支二級車隊共計22支國內外職業車隊，一百多位菁英職業選手競逐，盛況空前，共同角逐個人總冠軍黃衫；而本次中華隊將由總教練

羽球／李佳豪、石宇奇宿命糾纏 BWF瑞士公開賽首輪對決

根據BWF官網最新的籤表，將於明天開打的超級300瑞士公開賽，台灣男單好手李佳豪，又將於首輪對決世界球王、中國名將石宇奇...

萬金石馬拉松／衣索比亞選手 刷新女子大會紀錄

2025新北市萬金石馬拉松16日在萬里翡翠灣熱血開跑，新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同為1萬1,000名跑者鳴笛起跑。選手在冷風中奮戰，來自衣索比亞的女子菁英選手Ｍulu Gadise

全運會／10月在雲林開幕將邀日本搞怪舞團 主場館田徑場全力趕工中

全國運動會今年10月18日將在雲林縣登場，為期6天，主場館虎尾田徑場仍在施工中，因汛期將至，縣議會憂心進度受影響，今臨時...

冬季特奧／20人帶回29面獎牌 中華代表團義大利凱旋

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會今年落腳義大利杜林，中華代表團20位選手一共斬獲11金、8銀、10銅，代表團今天早上...

印地安泉網賽／17歲安德瑞娃逆轉奪冠 讚球后莎芭蓮卡球快如閃電

俄羅斯17歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天以2比6、6比4、6比3擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡（Aryn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。