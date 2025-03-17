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冬季特奧／20人帶回29面獎牌 中華代表團義大利凱旋

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會落幕，中華代表團在返國餐會致贈紀念品。記者曾思儒／攝影
2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會落幕，中華代表團在返國餐會致贈紀念品。記者曾思儒／攝影

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會今年落腳義大利杜林，中華代表團20位選手一共斬獲11金、8銀、10銅，代表團今天早上載譽歸國舉辦返國餐會，一同分享熱騰騰的榮耀。

受新冠肺炎疫情影響，今年冬季特奧距離上屆已時隔8年，中華代表團上屆獲得16金、11銀、12銅，今年共派出20位選手，參加雪鞋、競速滑冰和花式滑冰，在101個國家和地區隊伍中突圍，獎牌數超過參賽選手數，寫下隊史另項新猷。

今年賽事從8日進行到15日，為代表團帶回第一面獎牌的蔡靖宏來自澎湖，在平時沒有花式滑冰場地下刻苦訓練，這次帶回花式滑冰男子第一級單人比賽銀牌，為代表團開出紅盤。

參加競速滑冰的彭楨以及雪鞋的李冠毅、謝坤宏和林俊成都成雙金得主，雪鞋更成中華代表團此次「獎牌庫」，一共斬獲7金、4銀、3銅，競速滑冰也有3金、2銀、5銅進帳，胡惟傑和林佳馨都是獨攬3面獎牌，胡惟傑更是獲得競速滑冰男子500公尺金牌、777公尺銀牌和1000公尺銅牌，3種獎牌成色通包。

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會落幕，中華代表團在返國餐會致贈會旗。記者曾思儒／攝影
2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會落幕，中華代表團在返國餐會致贈會旗。記者曾思儒／攝影

李冠毅 花式滑冰

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