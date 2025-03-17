全國原住民族運動會21日登場 郭婞淳、羅佩琳披台東戰袍

全國原住民族運動會3月21日在高雄開幕，台東縣今年共派出780人參加18項競技項目，包含舉重郭婞淳、田徑羅佩琳及角力王紹文等知名選手，歷年人數最多。今早縣長饒慶鈴在縣府授旗給代表隊總教練李正淼，期勉全體選手締造佳績、爭取榮譽。

縣長饒慶鈴主持授旗儀式，台東市長陳銘風兼台東縣體育會理事長，以及台東縣籃球委員會主任委員陳俊宏、教育處長蔡美瑤、副處長黃玉燕等人在場觀禮。

教育處指出，今年參加114年全國原住民族運動會代表隊總計780人，預計參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、慢速壘球、槌球、5人制足球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動（競舟）、傳統鋸木及傳統狩獵等18個競賽項目。

參賽選手中，女子舉重郭婞淳、田徑羅佩琳、林鴻敏、陽伯恩、女子組5人制足球、男子角力王紹文、男女柔道、槌球等項目，奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍獎盃。