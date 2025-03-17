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全國原住民族運動會21日登場 郭婞淳、羅佩琳披台東戰袍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）授旗給今年度全國原住民運動會代表隊總教練李正淼（右），期勉全體選手締造佳績、爭取榮譽。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左）授旗給今年度全國原住民運動會代表隊總教練李正淼（右），期勉全體選手締造佳績、爭取榮譽。圖／台東縣府提供

全國原住民族運動會3月21日在高雄開幕，台東縣今年共派出780人參加18項競技項目，包含舉重郭婞淳田徑羅佩琳及角力王紹文等知名選手，歷年人數最多。今早縣長饒慶鈴在縣府授旗給代表隊總教練李正淼，期勉全體選手締造佳績、爭取榮譽。

縣長饒慶鈴主持授旗儀式，台東市長陳銘風兼台東縣體育會理事長，以及台東縣籃球委員會主任委員陳俊宏、教育處長蔡美瑤、副處長黃玉燕等人在場觀禮。

教育處指出，今年參加114年全國原住民族運動會代表隊總計780人，預計參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、慢速壘球、槌球、5人制足球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動（競舟）、傳統鋸木及傳統狩獵等18個競賽項目。

參賽選手中，女子舉重郭婞淳、田徑羅佩琳、林鴻敏、陽伯恩、女子組5人制足球、男子角力王紹文、男女柔道、槌球等項目，奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍獎盃。

饒慶鈴說，全國原住民族運動盛會2年舉辦1次，台東縣是全國原住民族群分布最廣、人口比例最高的縣市，今年共招募780名運動員參賽，是歷年組隊參賽選手最多1次，期望藉由運動會，讓更多人認識及了解原住民傳統運動。

台東縣代表隊總教練李正淼在縣長饒慶鈴授旗後，揮舞縣旗與選手高喊三聲「台東縣加油！」。圖／台東縣府提供
台東縣代表隊總教練李正淼在縣長饒慶鈴授旗後，揮舞縣旗與選手高喊三聲「台東縣加油！」。圖／台東縣府提供
全國原住民族運動會3月21日至24日在高雄舉辦，台東縣今年共派出780名選手參加18項競技項目，歷年人數最多。圖／台東縣府提供
全國原住民族運動會3月21日至24日在高雄舉辦，台東縣今年共派出780名選手參加18項競技項目，歷年人數最多。圖／台東縣府提供

田徑 舉重 郭婞淳

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